Кабмин упростил получение пособий для опекунов
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Раньше для получения выплат на лекарства, питание или парковку опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой.В источнике
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