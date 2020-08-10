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Говорит Москва
Говорит Москва

Кабмин упростил получение пособий для опекунов

Раньше для получения выплат на лекарства, питание или парковку опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой.В источнике
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РБК

Власти упростили получение социальной помощи опекунами

РБКвчера в 06:32
URA.Ru

В России упростили получение пособий

URA.Ruвчера в 05:08
Вести.Ru

Упрощается оформление пособий опекунами детей-сирот и инвалидов

Вести.Ruвчера в 04:54
ТАСС

Кабмин упростил получение пособий опекунами

ТАССвчера в 04:51
Известия

Правительство упростило получение пособий опекунами

Известиявчера в 04:42
Lenta.ru

В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

Lenta.ruвчера в 04:34
News.ru

Банк данных опекунов появился в России

News.ruвчера в 04:52

Врач спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в российских школах

Школы в Росси после начала учебного года первого сентября не начнут новую волну заболеваний COVID-19 из-за особенностей самой болезни, заявил главный врач медцентра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.
Врач спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в российских школах
VSE42.RUвчера в 13:15
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Глава комитета сената США призвал Лукашенко уйти в отставку

Председатель комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал белорусского лидера Александра Лукашенко уйти в отставку, если выборы были проведены недемократическим образом.
Московский Комсомолец23:56
19

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомостивчера в 02:48
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Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа

Программа стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кэшбэка на туры по России стартует в ночь на 21 августа и продлится неделю, сообщил в понедельник на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфаксвчера в 04:52
24

Московская федерация футбола разберется в ситуации с избиением судьи

Московская федерация футбола пообещала разобраться в инциденте с бывшим игроком «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и сборной России Романом Широковым, который избил судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд.
Известия17:59
6

Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39
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Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
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Коронавирус может повысить риск потери памяти

Предыдущие исследования уже доказали, что у большого количества пациентов, перенесших COVID-19, возникают осложнения, связанные с нервной системой, также наблюдаются случаи потери обоняния, синдрома хронической усталости и воспаления мозга, а также когнитивные нарушения, похожие на деменцию.
Волгоградская правдавчера в 12:58
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Власти Украины обсудили резкий рост смертности от коронавируса

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании было заявлено, что если на Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40 − 50 в день.
REGNUMвчера в 09:54
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