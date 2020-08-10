В России упростили получение пособий на детей и инвалидов
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В России по решению правительства упрощена процедура получения пособий на детей и людей с инвалидностью. Для этого создан специальный банк данных опекунов, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.В источнике
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