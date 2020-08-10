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Lenta.ru
Lenta.ru

В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

В России по решению правительства упрощена процедура получения пособий на детей и людей с инвалидностью. Для этого создан специальный банк данных опекунов, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.В источнике
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РБК

Власти упростили получение социальной помощи опекунами

РБК06:32
URA.Ru

В России упростили получение пособий

URA.Ru05:08
Lenta.ru

В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

Lenta.ru04:34
ТАСС

Кабмин упростил получение пособий опекунами

ТАСС04:51
Известия

Правительство упростило получение пособий опекунами

Известия04:42
News.ru

Банк данных опекунов появился в России

News.ru04:52
Вести.Ru

Упрощается оформление пособий опекунами детей-сирот и инвалидов

Вести.Ru04:54

Арбитр VAR объяснил, почему не подсказал судье Казарцеву не назначать пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, работавший на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2), объяснил, почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
RT на русском14:56

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное дело00:03
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КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT news14:39
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Звезда «Мстителей» Бри Ларсон сыграла в Marvel’s Avengers

Звезда киновселенной Marvel опубликовала снимки, на которых видно экран загрузки Marvel’s Avengers в версии для PlayStation 4, а также геймпад консоли. 🤠 pic.twitter.com/oiRJ3JBWdU — Brie Larson (@brielarson) August 8, 2020 Примечательно, что в самой игре нам еще не представили экранную героиню Бри Ларсон, однако достоверно известно, что она там будет присутствовать.
Srnskвчера в 13:23

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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