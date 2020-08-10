Звезда «Мстителей» Бри Ларсон сыграла в Marvel’s Avengers

Звезда киновселенной Marvel опубликовала снимки, на которых видно экран загрузки Marvel’s Avengers в версии для PlayStation 4, а также геймпад консоли. 🤠 pic.twitter.com/oiRJ3JBWdU — Brie Larson (@brielarson) August 8, 2020 Примечательно, что в самой игре нам еще не представили экранную героиню Бри Ларсон, однако достоверно известно, что она там будет присутствовать.