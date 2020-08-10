Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Говорит Москва
Говорит Москва

Кабмин упростил получение пособий для опекунов

Раньше для получения выплат на лекарства, питание или парковку опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Власти упростили получение социальной помощи опекунами

РБКвчера в 06:32
URA.Ru

В России упростили получение пособий

URA.Ruвчера в 05:08
Lenta.ru

В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

Lenta.ruвчера в 04:34
ТАСС

Кабмин упростил получение пособий опекунами

ТАССвчера в 04:51
Известия

Правительство упростило получение пособий опекунами

Известиявчера в 04:42
News.ru

Банк данных опекунов появился в России

News.ruвчера в 04:52
Вести.Ru

Упрощается оформление пособий опекунами детей-сирот и инвалидов

Вести.Ruвчера в 04:54

Microsoft будет непросто с TikTok

Билл Гейтс назвал сделку между Microsoft и TikTok «чашей с ядом» Этот срок кажется нереальным, а проблема — надуманной, но информаторы объясняют сложности тем, что приложение TikTok является локализованным вариантом приложения Douyin, доступного только в Китае.
iXBT.comвчера в 11:16

Тихановская назвала себя победителем выборов президента Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила на пресс-конференции, что не признаёт официальных результатов выборов главы государства и считает себя их победителем.
Свободная Прессавчера в 05:48
49

Переболевшим COVID-19 гражданам отказали в финансовых льготах

Всего «Известия» опросили тридцатку крупнейших банков, лидеров страхового рынка и негосударственные пенсионные фонды, готовы ли они предоставить льготы клиентам, переболевшим COVID-19 и нуждающимся в средствах на лечение или реабилитацию.
Известия19:35

ВС РФ на юге России начали масштабные учения по обеспечению войск

Специальные военные учения по видам обеспечения действий войск на территории Южного военного округа (ЮВО) начали военные России, 10 августа сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
ИА Красная Весна17:37
1

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
2K

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
318