Microsoft будет непросто с TikTok

Билл Гейтс назвал сделку между Microsoft и TikTok «чашей с ядом» Этот срок кажется нереальным, а проблема — надуманной, но информаторы объясняют сложности тем, что приложение TikTok является локализованным вариантом приложения Douyin, доступного только в Китае.