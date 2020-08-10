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Говорит Москва
Говорит Москва

Кабмин упростил получение пособий для опекунов

Раньше для получения выплат на лекарства, питание или парковку опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой.В источнике
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РБК

Власти упростили получение социальной помощи опекунами

РБКвчера в 06:32
Lenta.ru

В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

Lenta.ruвчера в 04:34
News.ru

Банк данных опекунов появился в России

News.ruвчера в 04:52
ТАСС

Кабмин упростил получение пособий опекунами

ТАССвчера в 04:51
Известия

Правительство упростило получение пособий опекунами

Известиявчера в 04:42
URA.Ru

В России упростили получение пособий

URA.Ruвчера в 05:08
Вести.Ru

Упрощается оформление пособий опекунами детей-сирот и инвалидов

Вести.Ruвчера в 04:54

Вклады потянуло на биржу

Интерес банков к привлечению депозитов будет умеренным: в ближайшие месяцы спрос на кредиты, скорее всего, останется низким, банки столкнутся со снижением доходности по кредитам, нового масштабного оттока вкладчиков не ожидается - все это не благоприятствует росту ставок по вкладам.
Российская газетавчера в 15:12
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъ9 августа в 11:59
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Газизов призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов призвал применить суровые санкции в виде пожизненного отстранения от судейства к арбитрам Василию Казарцеву и Алексею Еськову, обслуживавшим матч «красно-белых» с «Сочи» в 1-м туре РПЛ (2:2).
Metaratingsвчера в 10:45
2

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
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