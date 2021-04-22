Кабмин упростит условия получения вида на жительство в России для иностранных инвесторов
Российское правительство упростит процедуру получения вида на жительство в РФ для иностранных инвесторов и членов их семей, сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина.В источнике
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Кабмин упростит условия получения вида на жительство для иностранных инвесторов
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