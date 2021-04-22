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Кабмин упростит условия получения вида на жительство в России для иностранных инвесторов

Российское правительство упростит процедуру получения вида на жительство в РФ для иностранных инвесторов и членов их семей, сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина.В источнике

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В России решили ввести «золотые» визы для иностранных инвесторов

ИА Красная Весна23:41

Правительство поддержало законопроект о «золотых» визах

Телеканал 360°вчера в 15:48

Кабмин упростит условия получения вида на жительство для иностранных инвесторов

Говорит Москвавчера в 05:21

Правительство поддержало проект о выдаче «золотых» виз иностранным инвесторам

Парламентская газетавчера в 13:45

Кабмин поддержал законопроект о «золотых» визах для иностранных инвесторов

ТАССвчера в 13:42

Кабмин упростит иностранным инвесторам получение вида на жительство в РФ

РИА Новостивчера в 06:39

Проект об упрощенной выдаче ВНЖ инвесторам могут принять осенью

ПРАЙМвчера в 14:32
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