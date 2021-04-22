Байден заявил, что США намерены к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу

Президент США Джо Байден в четверг объявил о планах к 2030 году вдвое сократить выбросы парниковых газов в атмосферу по сравнению с зафиксированным в 2005 году показателем, к 2050 году Соединенные Штаты намерены выйти на нулевой уровень выбросов.