Общество

Российская газетаРоссийская газетаКабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Мишустин подписал указ о максимальных выплатах безработным

Известия09:06

Мишустин ввел максимальные выплаты безработным на три месяца

РБК09:00

Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным

РЕН ТВ08:44

Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным

Интерфакс08:51

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Российская газета08:46

Правительство установило максимальные размеры выплат по безработице

РИА Новости08:58

Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным

15-й Регион (Северная Осетия)08:38
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Здоровье

Создана петиция с требованием уволить главврача РКБ

Автор петиции требует немедленной отставки Эльзы Сыртлановой из-за возникновения крупного очага коронавируса в РКБ имени Куватова, просит провести проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности.
ToDay News Ufa 03:24
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Шоу-бизнес

В клинике рассказали о прогрессе в лечении Бабкиной

Lenta.ru 09:24
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Политика

Путин требует Сипягина отчитаться по ситуации с коронавирусом

По словам Путина, во Владимирской области и Коми сложная ситуация по коронавирусу и поэтому губернаторы должны будут отчитаться, какие принимаются меры.
Владимирские новости 09:12
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Общество

Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом

Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
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Политика

В России испытывают пять препаратов от коронавируса

"Клинические испытания проводятся сегодня в отношении пяти препаратов, на государственной регистрации дополнительно по новой процедуре, установленной правительством, находятся четыре препарата",- сказал Мурашко на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах РФ.
РИА Новости 09:29
6
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
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Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

РИА Новости 08:00
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Энергетика

Цена американской нефти упала до минимума

За сутки падение составляет более 11 процентов. Нефть Brent торгуется на уровне 28,87 доллара, рост — около процента.
Lenta.ru 09:19
Происшествия

Нижегородский журналист задержан по обвинению в распространении фейка

Нижний Новгород, 17 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Известный Нижегородский журналист, директор ИА «Открытый Нижний», учредитель ИА Newsroom24, главный редактор «Репортер НН» Александр Пичугин задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.
REGNUM 09:27
29
Общество

Российские предприятия производят свыше восьми миллионов масок в сутки

Российские предприятия опережают план Минпромторга и уже производят свыше 8 миллионов масок в сутки, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
РИА Новости 10:45
Армия и оружие

Военные подготовили почти 5 тысяч койко-мест для больных коронавирусом

Вооруженные силы России подготовили для размещения больных коронавирусом 4,9 тысяч койко-мест, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:18
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Экономика

Банк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair

Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.
РБК 10:31
Происшествия

В Испании задержали приехавшую «распространять коронавирус» россиянку

В Испании сотрудники полиции произвели задержание россиянки, которая заявила, что в страну приехала с целью распространения коронавируса.
Актуальные Новости 10:01
19
Происшествия

Адвокат Александр Вершинин помещен на два месяца под домашний арест

Коммерсантъ 10:45
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Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:08
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Политика

Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»

Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
7
Политика

В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США

Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
5
Происшествия

Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали

Lenta.ru 08:52
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Здоровье

Врио главы Коми рассказал, когда ждать пик пандемии в республике

Владимир Викторович Уйба до назначения ВРИО Главы Республики Коми руководил Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) по 22 января 2020 года.
ИА Красная Весна 04:50
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Политика

Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Российская газета 09:40
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Общество

Белорусские школьники возобновят учебу 20 апреля

Белорусские школьники вернутся за парты 20 апреля. Каникулы в республике продлевались дважды – с 6 по 11 апреля, и потом еще на неделю.
МИР 24 10:16
Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Гаджеты

В РФ представили очень компактный смартфон Samsung с мощной начинкой

Смартфон оснащен AMOLED-экраном с разрешением Full HD и встроенным дактосканером, тройной задней камерой с 48-мегапиксельным модулем, портом USB Type-C, чипом NFC, фронталкой на 25 мегапикселей, батареей на 3500 мАч с 15-ваттной быстрой зарядкой.
Dgl.ru 07:02
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Общество

Медведев допустил ужесточение в России ограничений из-за коронавируса

Москва, 17 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Ситуация по коронавирусу нового типа развивается в России в тревожном ключе, что не исключает введения более жёстких мер.
REGNUM 08:39
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Энергетика

FT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+

Обещанию властей России сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 2,5 млн барр. в сутки угрожают разногласия среди нефтедобывающих компаний, которые никак не могут договориться о том, кто и насколько должен урезать свои объемы.
РБК 09:18
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
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Экономика

Дневник кризиса: «ищем выход к покупателю, минуя посредников»

Петербургские предприниматели продолжают вести хроники своих рабочих дней в период кризиса.
РБК Санкт-Петербург 15 апреля в 11:02
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Путешествия

Турецкая Анталья примет иностранных туристов не раньше августа

МонаВиста 10:30
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Наука

Выявлены новые свойства крыльев цикад

Goroday.ru 15 апреля в 04:24
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