Общество
Российская газетаКабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Политика
Совфед одобрил закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 08:57
Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Политика
Посол США поддержал решение России перенести парад Победы
Москва, 17 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Соединенные Штаты полностью поддерживают решение российских властей перенести проведение парад Победы на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 04:20
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
Российская газета 06:38
Экономика
ЦБ разрешил использовать карты с истекшим сроком до 1 июля
Банк России рекомендовал банкам обслуживать карты, у которых истекает срок годности, до 1 июля 2020 года.
РБК 05:25
Общество
В Белоруссии 419 медиков заразились коронавирусом
Инфицирование коронавирусом нового типа в Белоруссии подтверждено у 419 медицинских работников.
ТАСС 07:02
Общество
Сбербанк объяснил причину появления в приложении неактуальных номеров
Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
РИА Новости 08:46
Футбол
Пропавший талант из ЦСКА. Федотов играл в ЛЧ, а теперь работает в порту и смакует пиво
Чемпионат 06:00
Экономика
Центробанк оценил идею «вертолетной» раздачи денег россиянам
Как заявила чиновница, моратория на снятие банковских вкладов также можно не ожидать - с ликвидностью банковской системы проблем нет.
Южный Федеральный 08:10
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
Армия и оружие
Самолет-разведчик ВВС США попытался взломать российские С-400 в Сирии
Piter.tv 08:50
Происшествия
Дело экс-зампреда комитета по строительству Петербурга передали в суд
"Расследование уголовного дела в отношении Жданова завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении пресс-службы следкома.
РИА Новости 07:48
Армия и оружие
В сети появилось видео единственного выстрела из атомной пушки
«Аннушка» была способна стрелять атомными снарядами на 20 миль, но во время тестов цель расположили в семи милях.
ГЛАС.RU 15 апреля в 07:15
Единоборства
Вячеслав Василевский: Саша Емельяненко не стесняется своей харизмы
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский, выступающий в средней весовой категории, отметил, что Александр Емельяненко не стесняется своей харизмы и не старается «навешивать на себя что-то перед камерой».
Чемпионат 08:41
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 02:08
Шоу-бизнес
Умерла звезда советского кино Евгения Уралова
На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Происшествия
Суд Москвы отказался госпитализировать в психбольницу пенсионерку, которую накануне задержали за поход в магазин
Эхо Москвы 06:32
Общество
Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 26 апреля
В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 26 апреля 2020 года, об этом сообщает оперативный штаб.
Областная газета (г. Иркутск) 08:25
Происшествия
В Подмосковье завели уголовное дело на сбежавшего из больницы зараженного коронавирусом
Полиция возбудила уголовное дело в отношении зараженного коронавирусом мужчины, который сбежал из больницы, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
ТАСС 09:15
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Интерфакс - Россия 00:34
Политика
МИД заподозрил лаборатории США в разработке смертельных патогенов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские лаборатории за пределами США могут заниматься разработкой смертельных патогенов.
РЕН ТВ 08:14
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Политика
Путин провёл разговор с Макроном
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.
RT на русском 08:08
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
Минздрав ФРГ заявил о взятии вспышки коронавируса под контроль
Министерство здравоохранения Германии считает, что вспышка коронавируса в стране поддаётся контролю.
RT на русском 04:56
Футбол
Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.
RT на русском вчера в 09:49
Общество
Кадыров объявил строгий карантин на выходные в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в регионе строгий карантин на субботу и воскресенье в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 08:39