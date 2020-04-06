Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Читать в источнике
Комментировать147

Подробнее о событии

В России установили ограничения цен на продажу масок и перчаток

Известия06:19

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

RT на русском06:18

Правительство РФ установило ограничения на продажу масок и перчаток

Интерфакс06:14

Правительство РФ ввело ограничения на продажу медицинских масок. Их оборот будет контролировать фирма «Ростеха»

Весьма06:10

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

РБК06:00

В России ограничили продажу медицинских масок, перчаток и респираторов

Lenta.ru06:00

Правительство ввело ограничения на продажу ряда медицинских изделий

РИА Новости06:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 06:29, Ашберн
Общество

В Башкирии разрешили ездить на авто во время режима самоизоляции

6 апреля в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание, на котором стало известно, что во время самоизоляции жители смогут передвигаться на личном автомобиле.
ToDay News Ufa 05:35
Здоровье

У 44 жителей Саратовской области подозревают коронавирус

В Саратовской области сомнения по заболеванию коронавирусом вызывают 44 человека.
Четвертая Власть 05:34
Общество

В России за сутки еще 954 человека заразились коронавирусом

За сутки из больниц выписан 51 человек, за сутки на территории РФ от коронавирусной инфекции нового типа скончались два человека в Подмосковье и Республике Коми.
Главный региональный 04:23
Армия и оружие

Российские военные специалисты приступили к дезинфекции в Сербии

Военные специалисты из РФ, прибывшие для помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии, приступили к дезинфекции объектов, сообщило сербское военное ведомство.
РИА Новости вчера в 09:59
Общество

В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам

В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
Известия 03:12
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости 04:11
Технологии

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов.
ТАСС вчера в 20:12
Политика

В Кремле назвали дату телеконференции ОПЕК+

Виртуальная конференция ОПЕК+, проведение которой было назначено на 6 апреля, перенесена на 9 апреля.
News.ru 05:56
Происшествия

В Волгоградской области заявили о шести новых случаях COVID-19

Волгоград, 6 апреля 2020, 12:37 — REGNUM Шесть новых случаев COVID-19 выявлены в Волгоградской области.
REGNUM 05:37
Экономика

Миру пригрозили проблемами из-за низких цен

Глобальной экономике грозят проблемы из-за низких цен, которые стали следствием падения спроса на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 05:36
Общество

Мишустин: Россия не отказалась вывозить своих граждан из-за границы

Россия не отказалась вывозить своих граждан из других стран, мы никогда не бросим наших людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 03:57
Армия и оружие

Обстрел ВСУ лишил электроснабжения населенные пункты в ДНР

Повреждение линии электропередач произошло вследствие обстрела территории ДНР со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает 6 апреля представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ИА Красная Весна 05:43
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Финансы

ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:13
Общество

Предприятиям Петербурга прописали новый стандарт безопасности

Что касается стандарта безопасности в условиях коронавируса, то он должен регулировать особенности режима доступа на территорию, организацию питания работников, санитарную обработку помещений, обеспечение сотрудников средствами защиты и другие необходимые мероприятия.
АБН 05:17
Общество

В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:35
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса

В Турции успешно испытали вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на животных, сообщает на своей странице в твиттер профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.
Expert.ru 02:25
Общество

Глеб Никитин назвал районы с коронавирусом в Нижегородской области

Случаи COVID-19 выявлены в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Богородске, Выксе, на Бору, а также в Кстовском и Лысковском районах Нижегородской области.
Правда ПФО 03:27
Общество

Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус

Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 21:25
Общество

В Испании за сутки от коронавируса скончались более 670 человек

По данным Worldometer на 5 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,2 млн случаев заболевания, умерли более 65 тыс. человек, вылечились — 253 тыс.
Известия вчера в 06:26
Происшествия

Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах

Известия вчера в 17:45
Общество

Свердловский губернатор Куйвашев обеспокоен гуляющими екатеринбуржцами

ФедералПресс 04:57
Общество

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru вчера в 13:28
ЖКХ

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
RT на русском 05:13
Политика

Кремль назвал чрезмерной мерой закрытие границ регионов

Закрытие границ некоторыми субъектам РФ господин Песков назвал чрезмерной мерой.
Коммерсантъ 06:02
Общество

Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:37
Общество

Банкиры просят разрешить гражданам выход на улицу для визита в банки

Ассоциация банков России попросила власти признать посещение банковских офисов и банкоматов обоснованной причиной для выхода на улицу граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции.
Российская газета 04:16
Экономика

Названы сферы бизнеса в России с максимальными убытками из-за пандемии

Большинство предпринимателей (69%) пришли ко мнению, что влияние пандемии коронавируса на российскую экономику будет максимально негативным, согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ.
Известия 05:03
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом скончался в Бурятии

73-летняя женщина имела первую группу инвалидности и скончалась в понедельник в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Интерфакс 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное