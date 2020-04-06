Коронавирус
RT на русскомКабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
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Общество
В Башкирии разрешили ездить на авто во время режима самоизоляции
6 апреля в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание, на котором стало известно, что во время самоизоляции жители смогут передвигаться на личном автомобиле.
Здоровье
У 44 жителей Саратовской области подозревают коронавирус
В Саратовской области сомнения по заболеванию коронавирусом вызывают 44 человека.
Общество
В России за сутки еще 954 человека заразились коронавирусом
За сутки из больниц выписан 51 человек, за сутки на территории РФ от коронавирусной инфекции нового типа скончались два человека в Подмосковье и Республике Коми.
Армия и оружие
Российские военные специалисты приступили к дезинфекции в Сербии
Военные специалисты из РФ, прибывшие для помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии, приступили к дезинфекции объектов, сообщило сербское военное ведомство.
Общество
В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам
В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Технологии
Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ
Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов.
Политика
В Кремле назвали дату телеконференции ОПЕК+
Виртуальная конференция ОПЕК+, проведение которой было назначено на 6 апреля, перенесена на 9 апреля.
Происшествия
В Волгоградской области заявили о шести новых случаях COVID-19
Волгоград, 6 апреля 2020, 12:37 — REGNUM Шесть новых случаев COVID-19 выявлены в Волгоградской области.
Экономика
Миру пригрозили проблемами из-за низких цен
Глобальной экономике грозят проблемы из-за низких цен, которые стали следствием падения спроса на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.
Общество
Мишустин: Россия не отказалась вывозить своих граждан из-за границы
Россия не отказалась вывозить своих граждан из других стран, мы никогда не бросим наших людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Армия и оружие
Обстрел ВСУ лишил электроснабжения населенные пункты в ДНР
Повреждение линии электропередач произошло вследствие обстрела территории ДНР со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает 6 апреля представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
Общество
Предприятиям Петербурга прописали новый стандарт безопасности
Что касается стандарта безопасности в условиях коронавируса, то он должен регулировать особенности режима доступа на территорию, организацию питания работников, санитарную обработку помещений, обеспечение сотрудников средствами защиты и другие необходимые мероприятия.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса
В Турции успешно испытали вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на животных, сообщает на своей странице в твиттер профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.
Общество
Глеб Никитин назвал районы с коронавирусом в Нижегородской области
Случаи COVID-19 выявлены в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Богородске, Выксе, на Бору, а также в Кстовском и Лысковском районах Нижегородской области.
Общество
Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус
Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.
Общество
В Испании за сутки от коронавируса скончались более 670 человек
По данным Worldometer на 5 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,2 млн случаев заболевания, умерли более 65 тыс. человек, вылечились — 253 тыс.
Происшествия
Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
ЖКХ
В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ
Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
Политика
Кремль назвал чрезмерной мерой закрытие границ регионов
Закрытие границ некоторыми субъектам РФ господин Песков назвал чрезмерной мерой.
Общество
Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
Банкиры просят разрешить гражданам выход на улицу для визита в банки
Ассоциация банков России попросила власти признать посещение банковских офисов и банкоматов обоснованной причиной для выхода на улицу граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции.
Экономика
Названы сферы бизнеса в России с максимальными убытками из-за пандемии
Большинство предпринимателей (69%) пришли ко мнению, что влияние пандемии коронавируса на российскую экономику будет максимально негативным, согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ.
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Бурятии
73-летняя женщина имела первую группу инвалидности и скончалась в понедельник в отделении реанимации и интенсивной терапии.