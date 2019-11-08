Общество
ТАССКабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
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Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ вчера в 11:32
Политика
Президент Боливии объявил об угрозе госпереворота
Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота и призвал народ страны сплотиться.
РИА Новости 00:29
Общество
Гороскоп «КП»: Как шутят знаки зодиака
Овны терпеть не могут черный юмор, поэтому от них вы не дождетесь эффектного злодейского розыгрыша на 1 апреля.
КП - Калининград вчера в 10:30
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 16:35
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Фанаты ЦСКА в большом количестве приехали в Будапешт, где объединились с несколькими дружественными им группировками болельщиков из соседних стран - болгарского ЦСКА, сербского "Партизана" и польского "Видзева".
Газета.Ru вчера в 03:00
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Политика
В МИДе рассказали о новой причине расторжения ДРСМД
После расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон заявил, что причиной этого стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.
Известия 01:12
Политика
Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
РБК вчера в 21:48
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК вчера в 11:14
Кино
Цифровой Джеймс Дин появится в кино спустя 60 лет после смерти
Цифровая версия актера «сыграет» в фильме «В поисках Джека». Сюжет ленты посвящен войне во Вьетнаме.
ГЛАС.RU 07 ноября в 09:15
Политика
Германия пригласила Россию на годовщину падения Берлинской стены
REGNUM вчера в 06:52
Хоккей
«Тампа» обыграла «Баффало» в Стокгольме с голом Кучерова
REGNUM вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru 07 ноября в 07:11
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
По окончанию судебного процесса супруг Милявской вышел к журналистам, рассказал об отношениях с Лолитой, а также обвинил прессу в столь неблагоприятном для него исходе ситуации.
Слово и Дело вчера в 18:03
Футбол
«Челси» – «Кристал Пэлас»: будут ли голы?
Субботнюю программу 12-го тура Премьер-лиги откроет лондонское дерби между «Челси» и «Кристал Пэлас» - предлагаем свой прогноз на этот матч.
Все про Спорт ру вчера в 07:57
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Космос
В NASA уловили мощный рентгеновский всплеск в глубинах космоса
Южный Федеральный вчера в 09:43
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде мандаринов.
Известия 00:22
Общество
Отец Ассанжа опасается за жизнь сына в тюрьме
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что опасается за жизнь сына в тюрьме после «девяти лет преследований», сообщает газета The Daily Mail.
REGNUM вчера в 21:53
Общество
Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги
Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
Росбалт вчера в 14:40
Футбол
Арсен Венгер подтвердил, что ему предложили возглавить «Баварию»
Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что руководство мюнхенской «Баварии» предложило ему возглавить клуб.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:55
Хоккей
Алексей Кудашов рассказал, какой будет сборная России по хоккею
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о принципах формирования состава на Кубок Карьяла и дальнейшей планах национальной команды.
Чемпионат 01:00
Шоу-бизнес
Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
WomanHit.ru вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк
Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Lenta.ru вчера в 08:55
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru вчера в 09:54