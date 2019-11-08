Общество
ТАССКабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
"Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную - в размере 8000 рублей - для граждан, признанных в установленном порядке безработными", - говорится в постановлении.
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Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Происшествия
Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
Водитель в Курской области сбил насмерть женщину с коляской и скрылся, сообщает УМВД по региону.
РИА Новости 15:00
Гаджеты
OLED-экран для Xiaomi Mi Note 10 имеет неожиданное происхождение
Вскоре после презентации Xiaomi Mi Mix Alpha выяснилось, что первый в индустрии экран, который огибает корпус смартфона, будет поставляться именно компанией Visionox.
iXBT.com 09:22
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang замечен на тестах
Обновленный электрический кроссовер американского производства Ford Mustang проходит тестовые испытания на популярной гоночной трассе.
Car.ru 06:13
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО вчера в 11:17
Происшествия
В Калмыкии из бюджета похитили 4,9 млн рублей
«В результате незаконных действий ГУП и министерства похищены денежные средства в размере 4,9 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.
REGNUM 06 ноября в 05:23
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Общество
Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку
Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.
Primpress.ru вчера в 21:09
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru 13:38
Транспорт
Стартовали продажи билетов на поезда в Крым из Петербурга
Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" начала продажу билетов на пассажирские поезда в Крым из Москвы и Петербурга.
DP.RU 01:29
Технологии
Что может запущенный в России суперкомпьютер для испытаний оружия
Недвижимость.RU 15:47
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Фигурное катание
Загитова: не представляю свой путь без Тутберидзе
Фигуристка отметила, что Тутберидзе является для нее наставником в спорте и по жизни.
Газета.Ru 12:59
Культура
Мать Децла прокомментировала фильм о сыне
Ирина Толмацкая, мать скончавшегося в феврале музыканта прокомментировала каналу 360 это событие.
Российская газета 14:10
Кино
Джеймс Ганн наконец-то прокомментировал смерть Гаморы в «Мстителях: Финал»
«Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» оставили у поклонников горький осадок из-за расставания с некоторыми из любимых героев вселенной Marvel.
Киноафиша России 01:21
Общество
Мутко пообещал «спустить» нормативы нацпроекта «Жилье» в пять регионов
Вице-премьер Виталий Мутко в ответ на заявление Стасишина распорядился в течение недели провести встречи с главами всех пяти регионов.
РБК 08:46
Футбол
Напавший на Озила и Колашинаца грабитель получил 10 лет тюрьмы
Эшли Смит, человек, напавший на игроков «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца, приговорен к 10 годам тюрьмы.
Sports.ru 12:50
Космос
МКС поймала в космосе необычный сигнал
Телескоп NICER, который разместили на МКС, зафиксировал неожиданный сигнал в космосе.
Утро.ru 12:24
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
Шоу-бизнес
Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
БИЗНЕС Online 02:15
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Космос
Илон Маск рассказал об условиях создания колонии на Марсе
Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter рассказал о том, что потребуется для формирования колонии на Марсе.
Аргументы и Факты 09:39
Футбол
Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Происшествия
Мужчину похитили в автоцентре на Рублевском шоссе
Двое неизвестных связали и похитили мужчину в одном из автоцентров, а затем скрылись на своем автомобиле.
Газета.Ru 14:09
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Политика
Австрийскому полковнику предъявлено обвинение в шпионаже в пользу РФ
Полковнику австрийской армии в отставке предъявлено обвинение по делу о шпионаже в пользу России.
BFM.ru 08:39
Политика
Экс-президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу
Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был в апреле прошлого года заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
ТАСС 16:22
Политика
Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении
Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.
RT на русском 15:10