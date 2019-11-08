Общество
ТАССКабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
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Технологии
«Росатом» планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как пишут "Ведомости", в рамках соглашения с правительством "Росатом" запустил проект по созданию квантового компьютера.
Инфорос вчера в 06:23
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ России
Напомним, в сентябре стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил семичасовой полет у западных границ России.
Аргументы и Факты 20:41
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Наука
Комнатные растения не очищают воздух в помещении
UfaTime.ru 10:54
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Футбол
«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд
Спорт-Экспресс 15:55
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Политика
В Кремле оценили данные Счетной палаты о сокращении населения
В Кремле знают о негативной тенденции в демографии Российской Федерации, о которой ранее сообщили в Счетной палате.
Аргументы недели вчера в 09:03
Религия
В РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха
Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.
Газета.Ru 12:36
Политика
Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД
Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.
Lenta.ru 19:22
Экономика
Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости 11:05
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин навестил своего новорожденного сына
Мол, Романовская влюблена в Шаляпина, как кошка и просто так его от себя не отпустит.
Телепрограмма 17:23
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело вчера в 19:12
Политика
Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
Известия вчера в 22:59
Экономика
Мировой долг достиг рекордного показателя в $188 трлн
10 сентября чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.
Известия вчера в 19:58
Кино
Егор Крид впервые снялся в кино
Егор снялся в романтической комедии Марюса Вайсберга «(Не)идеальный мужчина». Его партнершей по кадру стала 37-летняя Юлия Александрова.
StarHit.ru 17:00
Спорт
Драчев: В этом году будет совсем другая команда
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о составе команды на первые этапы Кубка мира.
Нева Спорт 15:45
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК 19:30
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Клиенты жалуются на сбой в работе «Сбербанк Онлайн». Они сообщают, что не могут войти в систему.
Коммерсантъ 09:06
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Политика
Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
Украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и прочие изобретения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Международного экономического форума.
РБК 21:48
Армия и оружие
Истребитель F-16 ВВС США в Японии в полете выронил учебную ракету
Самолет выронил ракету вне зоны учебных полетов. Информация о пострадавших или повреждениях, которые мог причинить снаряд, не поступало.
RuNews24.ru вчера в 00:48
Наука
Связь между верой в дьявола и эпидемиями нашли ученые
Вера в существование нечистой силы называется «моральным витализмом», отмечает Proceedings of the Royal Society B. Избегая больных «пораженных злой силой», люди в прошлом имели меньше шансов заразиться.
Цензуры.Нет 06 ноября в 03:44
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM 16:35