Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.

Общество Владимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом. 9

Общество Астраханские власти отменили пропускной режим Ношение масок остается обязательнымВ Астраханской области отменяются некоторые карантинные ограничения и запреты.

Общество Актрису Агату Муцениеце задержали в Москве за нарушение режима самоизоляции Полиция задержала в Москве за нарушение режима самоизоляции актрису Агату Муцениеце и еще двух человек на акции протеста против строительства в Березовой аллее. 1

Фигурное катание Глава ФФККР высказался о конфликте Тарасовой и Родниной Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.

Общество В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. 4,4K

Общество «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». 381

Политика Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире. 929

Общество Для отслеживания нарушителей самоизоляции в Подмосковье используют аэростат Высотный видеокомплекс на базе аэростата применен в Московской области для отслеживания нарушителей режима самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии. 57

Космос Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом Новый лазерный ровер исследует Луну. Об этом рассказали представители NASA, сообщил «Ридус».

Здоровье Количество зараженных коронавирусом достигло 2319 человек на Кубани 24 человека скончались после заражения коронавирусной инфекцией, 32 человека находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. 708

Здоровье Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 1K

Футбол Слуцкий возмущён тем, как «Локомотив» расстался с Сёминым Рулевой казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на решение руководства столичного «Локомотива» не продлевать трудовое соглашение с главным тренером команды Юрием Сёминым.

Кино Фил Лорд и Крис Миллер снимут фантастический фильм с Райаном Гослингом Ранее в прокат был выпущен фильм "Марсианин", который снял режиссер Ридли Скотт, главную роль в нем сыграл Мэтт Дэймон.

Общество Онищенко высказался о походе в ближайший магазин без перчаток «Если вы едете на работу в автобусе или троллейбусе, потом спускаетесь по эскалатору в метро, потом едете в вагоне — тут они [перчатки] бы не помешали, конечно», — высказался Онищенко. 1

Шоу-бизнес Мэрилин Керро расстается с мужем Керро отметила, что супруг Марк Хансен полностью поддержал ее решение. По словам эстонской ведьмы, они расстаются на теплой ноте.

Общество Минтранс ожидает восстановления железнодорожных перевозок к осени Железнодорожные пассажирские перевозки планируется открыть к осени, если не будет второй волны эпидемии коронавируса.