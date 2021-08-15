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Кабмин уточнил требования к электросетевым компаниям по техприсоединению домов к сетям

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об уточнении требований к электросетевым компаниям по подключению многоквартирных домов к электросетям.
ТАСС
Документ постановляет, что электросетевые организации должны протягивать кабели непосредственно к распределительным щитам.
РИА Новости
Отмечается, что действие постановление распространяется на земельные участки, которые предоставляются по договору о комплексном освоении территории.
РИА Новости
"Принятое решение сделает процедуру технологического подключения менее затратной, позволит снизить стоимость строительства многоквартирных домов, а значит, позитивно повлияет на стоимость жилья на первичном рынке", - подчеркивается в сообщении.
РИА Новости

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