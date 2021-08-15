ТАССКабмин уточнил требования к электросетевым компаниям по техприсоединению домов к сетямПредседатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об уточнении требований к электросетевым компаниям по подключению многоквартирных домов к электросетям.ТАССДокумент постановляет, что электросетевые организации должны протягивать кабели непосредственно к распределительным щитам.РИА НовостиОтмечается, что действие постановление распространяется на земельные участки, которые предоставляются по договору о комплексном освоении территории.РИА Новости"Принятое решение сделает процедуру технологического подключения менее затратной, позволит снизить стоимость строительства многоквартирных домов, а значит, позитивно повлияет на стоимость жилья на первичном рынке", - подчеркивается в сообщении.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииКабмин уточнил требования к электросетевым компаниямLife.ru04:33Кабмин уточнил требования к электросетевым компаниям по техприсоединению домов к сетямТАСС03:57Мишустин подписал постановление, уточняющее работу электросетевых организацийМосква 2403:37Правительство нашло способ снизить стоимость жилья для россиянURA.Ru03:20Премьер-министр Мишустин подписал постановление об уточнении требований к электросетевым компаниямПРАЙМ03:18Показать ещёОценить8Поделиться