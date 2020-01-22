Экономика
REGNUMМишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
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Футбол
Ювентус — Рома 0:0 (1-й тайм)
22 января состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором сыграют «Ювентус» и «Рома».
Технологии
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны
При выборе приложения производитель гаджета должен будет руководствоваться следующими критериями: право на ПО принадлежит российскому лицу; ПО реализуется на территории России; разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Политика
Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit
Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Кино
Фильм о мечтах воронежской девушки показали в Москве
В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма о простой девушке из Воронежа, у которой есть семь острых желаний, но которая застряла в аэропорту.
Общество
Министром культуры России стала Ольга Любимова
Министром культуры Российской Федерации назначена глава департамента кинематографии этого ведомства Ольга Любимова.
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»
Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в "Рубине", 20-летний футболист подписал соглашение с казанцами, рассчитанное на пять лет.
Экономика
Волож продаст небольшой пакет акций «Яндекса»
Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США.
Происшествия
Губернатор Ставропольского края попал в аварию
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Происшествия
Голунов потребовал официальных извинений от государства
«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Происшествия
Десятки участков затопило в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора
В Нижнем Новгороде возле одного из домов по улице Шекспира произошёл прорыв канализационного коллектора.
Общество
Власти запретят жителям Ухани покидать город из-за коронавируса
Власти Китая вводят запрет жителям города Ухань на выезд из города из-за вспышки корнавируса.
Футбол
Александр Кокорин не хочет в «Сочи»
Политика
Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Умер заслуженный артист России Данила Перов
Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
Наука
Магнитное поле Земли оказалось примерно на миллиард лет старше
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на исследователей из Рочестерского университета США, примерно 4,2 миллиарда лет назад на Земле отмечался период высокого магнитного поля.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Космос
В России хотят создать флот дирижаблей для космонавтов
В России предложили построить флот дирижаблей, которые могут пригодиться для нужд Роскосмоса.
Технологии
Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram
Как японская биржа Luquid связана с российским фондом В новом документе SEC также указано, что компания Space Investments, ранее упоминавшаяся как один из партнеров Telegram, помогавшая привлекать инвестиции в TON, связана с российским венчурным фондом Inventure Partners.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Политика
Названы покинувшие правительство России чиновники
Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Спорт
WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.