Экономика

REGNUMREGNUMМишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Чип на экспорт

Российская газета09:36

Правительство намерено увеличить экспорт электронной продукции к 2030 году

Коммерсантъ02:16

Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года

ТАСС02:16

Мишустин принял стратегию развития электронной промышленности

Телеканал 360°04:12

Объём экспорта электронной продукции РФ должен достичь $12 млрд к 2030 году

News.ru02:05

Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России

REGNUM01:29

Утверждена Стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года

Глас Народа01:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
Футбол

Ювентус — Рома 0:0 (1-й тайм)

22 января состоится матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором сыграют «Ювентус» и «Рома».
Bookmaker-ratings.ru 06:06
Технологии

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

При выборе приложения производитель гаджета должен будет руководствоваться следующими критериями: право на ПО принадлежит российскому лицу; ПО реализуется на территории России; разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.
РБК 12:29
Политика

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Газета.Ru 08:43
Политика

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Ведомости 14:05
Политика

Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены

Pravda.Ru 08:14
Кино

Фильм о мечтах воронежской девушки показали в Москве

В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма о простой девушке из Воронежа, у которой есть семь острых желаний, но которая застряла в аэропорту.
Горком 10:20
Происшествия

В московском аквапарке девятилетнего ребенка засосало в сливную трубу

Lenta.ru 05:20
Общество

Министром культуры России стала Ольга Любимова

Министром культуры Российской Федерации назначена глава департамента кинематографии этого ведомства Ольга Любимова.
REGNUM вчера в 12:19
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в "Рубине", 20-летний футболист подписал соглашение с казанцами, рассчитанное на пять лет.
Вести.Ru 13:45
Экономика

Волож продаст небольшой пакет акций «Яндекса»

Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США.
Ведомости 11:34
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в аварию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
Известия 13:52
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
Происшествия

Голунов потребовал официальных извинений от государства

«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Коммерсантъ 06:04
Происшествия

Десятки участков затопило в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора

В Нижнем Новгороде возле одного из домов по улице Шекспира произошёл прорыв канализационного коллектора.
REGNUM 11:04
Общество

Власти запретят жителям Ухани покидать город из-за коронавируса

Власти Китая вводят запрет жителям города Ухань на выезд из города из-за вспышки корнавируса.
Life.ru 14:44
Футбол

Александр Кокорин не хочет в «Сочи»

Коммерсантъ 09:41
Политика

Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
News.ru 11:39
Происшествия

Экс-министр Абызов заявил, что у него в СИЗО начался невроз

Вести.Ru 07:47
Политика

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 10:39
Шоу-бизнес

Умер заслуженный артист России Данила Перов

Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
РБК 12:03
Наука

Магнитное поле Земли оказалось примерно на миллиард лет старше

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на исследователей из Рочестерского университета США, примерно 4,2 миллиарда лет назад на Земле отмечался период высокого магнитного поля.
ToDay News Ufa вчера в 06:36
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск 04:43
Спорт

Сборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады

Вести.Ru 11:07
Космос

В России хотят создать флот дирижаблей для космонавтов

В России предложили построить флот дирижаблей, которые могут пригодиться для нужд Роскосмоса.
Новый День 05:54
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Технологии

Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram

Как японская биржа Luquid связана с российским фондом В новом документе SEC также указано, что компания Space Investments, ранее упоминавшаяся как один из партнеров Telegram, помогавшая привлекать инвестиции в TON, связана с российским венчурным фондом Inventure Partners.
РБК 13:00
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 03:22
Политика

Названы покинувшие правительство России чиновники

Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Lenta.ru вчера в 12:43
Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное