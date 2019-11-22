Общество

Life.ruLife.ruКабмин утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию, предусматривающую снижение числа курильщиков среди взрослого населения России к 2035 году до 21%, детского — до 1%. Документ размещён на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением
 утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.
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