Общество

REGNUMREGNUMМедведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

В России утверждена антитабачную концепцию до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ. Документ на рассмотрения правительства РФ в октябре 2019 года внёс Минздрав.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением
 утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.
Российская газета05:56

Подробнее о событии

Медведев утвердил концепцию противодействия потреблению табака в России

РБК06:42

Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

RT на русском06:22

В России утвердили план по борьбе с курением

Lenta.ru05:39

Минздрав уточнил, на что распространяется утвержденная антитабачная концепция

ТАСС06:45

Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Интерфакс05:46

Правительство утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года

РИА Новости05:24

Минздраву поручили разработать план по реализации антитабачной концепции

Известия05:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:08, Ашберн
Происшествия

В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

Lenta.ru 05:20
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Армия и оружие

Путин заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию

Активные боевые действия в Сирии были завершены, а исход боевиков из этой страны в Россию предотвращен.
РЕН ТВ 06:09
Армия и оружие

Путин потребовал больше нового оружия

Lenta.ru 06:07
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Авто

В России отзывают более девяти тысяч кроссоверов Audi Q5

Росстандарт объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей 9 469 экземпляров Audi Q5 2017-2019 годов.
Motor 05:49
Общество

Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения

Гендиректор «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
РБК 06:47
Общество

Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу

Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
Коммерсантъ вчера в 21:36
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 14:21
Политика

Кремль высказался о новых правилах медосмотра водителей

Напомним, что накануне президент России раскритиковал новый порядок медосмотра для водителей.
Российская газета 05:45
Авто

Первые фото роскошного Mercedes-Maybach GLS

Стараниями китайских отраслевых СМИ в сеть просочились самые первые фото роскошного внедорожника Mercedes-Maybach GLS.
Allroader.ru вчера в 19:53
Экономика

Россиянам начали продавать лекарства в кредит

Компания сотрудничает с МТС-банком, который предлагает кредит на сумму от 3 до 300 тысяч рублей на срок от трех месяцев до года по ставке 23 процента годовых.
Lenta.ru 06:20
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru 20 ноября в 16:00
Кино

Государство получит данные о просмотрах сериалов в интернете

Онлайн-кинотеатры начнут предоставлять государству данные о просмотре фильмов и сериалов.
Газета.Ru 03:25
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском 04:11
Авто

Toyota представила новую Toyota RAV4 Prime

Компания Toyota представила на автосалоне новый гибридный кроссовер Toyota RAV4 Prime.
Автоновости дня 20 ноября в 01:01
Общество

Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась

Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Похвистнево-Информ вчера в 20:18
Общество

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом

Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
ТАСС 05:36
Общество

Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей

Миллиардер Олег Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей «Тинькофф банка».
Ведомости 03:18
Общество

Греф прокомментировал утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку данных 5 тыс. клиентов банка "суровым уроком".
Накануне.Ru вчера в 16:41
Происшествия

Следствие ходатайствует об аресте Николая Цхадая

Следствие ходатайствует об аресте Николая Цхадая.
Комиинформ 06:04
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на переданные Россией корабли

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал потребовать у России вернуть оборудование, которого не хватает на трех возвращенных военных кораблях.
Daily Storm 20 ноября в 20:45
Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

РИА Новости 00:46
Политика

В Кремле шокированы жестоким убийством в Сирии

Коммерсантъ 06:42
Футбол

Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене

По регламенту финальной части ЕВРО-2020, матчи группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, поэтому в нее автоматически должны попасть команды Дании и России.
РИА Новости 06:37
Путешествия

Парламент Турции одобрил законопроект о налоге на проживание в отелях

Турецкий парламент принял в первом чтении проект закона, который предусматривает взимание с туристов налога на проживание в гостиницах, пансионатах, курортных посёлках, апарт- и бутик-отелях.
News.ru 19 ноября в 08:22
Политика

Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 06:58
Музыка

Наргиз без Фадеева оказалась в европейском топ-чарте

Вести Подмосковья 02:33
Происшествия

В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
Газета.Ru 05:24
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор

Planet Today 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное