Общество
REGNUMМедведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года
В России утверждена антитабачную концепцию до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ. Документ на рассмотрения правительства РФ в октябре 2019 года внёс Минздрав.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.Российская газета05:56
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Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Армия и оружие
Путин заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию
Активные боевые действия в Сирии были завершены, а исход боевиков из этой страны в Россию предотвращен.
Армия и оружие
Путин потребовал больше нового оружия
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Авто
В России отзывают более девяти тысяч кроссоверов Audi Q5
Росстандарт объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей 9 469 экземпляров Audi Q5 2017-2019 годов.
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения
Гендиректор «Российского экологического оператора», куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
Общество
Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу
Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Политика
Кремль высказался о новых правилах медосмотра водителей
Напомним, что накануне президент России раскритиковал новый порядок медосмотра для водителей.
Авто
Первые фото роскошного Mercedes-Maybach GLS
Стараниями китайских отраслевых СМИ в сеть просочились самые первые фото роскошного внедорожника Mercedes-Maybach GLS.
Экономика
Россиянам начали продавать лекарства в кредит
Компания сотрудничает с МТС-банком, который предлагает кредит на сумму от 3 до 300 тысяч рублей на срок от трех месяцев до года по ставке 23 процента годовых.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Кино
Государство получит данные о просмотрах сериалов в интернете
Онлайн-кинотеатры начнут предоставлять государству данные о просмотре фильмов и сериалов.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Авто
Toyota представила новую Toyota RAV4 Prime
Компания Toyota представила на автосалоне новый гибридный кроссовер Toyota RAV4 Prime.
Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Общество
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом
Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
Общество
Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей
Миллиардер Олег Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей «Тинькофф банка».
Общество
Греф прокомментировал утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку данных 5 тыс. клиентов банка "суровым уроком".
Происшествия
Следствие ходатайствует об аресте Николая Цхадая
Следствие ходатайствует об аресте Николая Цхадая.
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на переданные Россией корабли
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал потребовать у России вернуть оборудование, которого не хватает на трех возвращенных военных кораблях.
Политика
В Кремле шокированы жестоким убийством в Сирии
Футбол
Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене
По регламенту финальной части ЕВРО-2020, матчи группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, поэтому в нее автоматически должны попасть команды Дании и России.
Путешествия
Парламент Турции одобрил законопроект о налоге на проживание в отелях
Турецкий парламент принял в первом чтении проект закона, который предусматривает взимание с туристов налога на проживание в гостиницах, пансионатах, курортных посёлках, апарт- и бутик-отелях.
Политика
Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Музыка
Наргиз без Фадеева оказалась в европейском топ-чарте
Происшествия
В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
Гаджеты