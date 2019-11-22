Общество

REGNUMREGNUMМедведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

В России утверждена антитабачную концепцию до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ. Документ на рассмотрения правительства РФ в октябре 2019 года внёс Минздрав.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением
 утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.
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