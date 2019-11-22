с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года. Борьбу с никотином правительство ведет давно и в целом успешно.

Кабмин утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Кино ТНТ представил первый анимационный проект По словам креативного продюсера Константина Сабирова, сюжеты каждой серии «Мультернов» уже существовали в сериале и были показаны по ТНТ.

Происшествия Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

Общество Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.

Футбол Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020 Итоги жеребьёвки: Путь A Исландия – Румыния Болгария – Венгрия Путь B Босния и Герцеговина – Северная Ирландия Словакия – Ирландия Путь C Шотландия – Израиль Норвегия – Сербия Путь D Грузия – Беларусь Северная Македония – Косово По итогам стыковых матчей определятся победители каждого из путей, которые присоединятся к 20 сборным, гарантировавшим себе участие в Евро-2020 ранее.

Происшествия Якутская школьница погибла в ванной, заряжая телефон Начата проверка по факту смерти в ванной комнате 14-летней школьницы из Ленска, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Якутии.

Общество Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения Почему ушел в отставку глава "Российского экологического оператора" Гендиректор "Российского экологического оператора", куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.

Политика Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.

Фигурное катание Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Общество Шоу Victoria’s Secret официально отменили В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.

Экономика «Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.

Спорт Президента ВФЛА Шляхтина отстранили Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о возможных осадках в виде мокрого снега и дождя в Москве в конце следующей недели.