Общество

Российская газетаРоссийская газетаКабмин утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года. Борьбу с никотином правительство ведет давно и в целом успешно.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением
 утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.
Российская газета05:56

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Медведев утвердил концепцию противодействия потреблению табака в России

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