Общество
Российская газетаКабмин утвердил антитабачную концепцию до 2035 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года. Борьбу с никотином правительство ведет давно и в целом успешно.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.Российская газета05:56
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