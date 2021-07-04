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Кабмин утвердил дорожную карту по реализации стратегии развития деятельности в Антарктике

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития деятельности России в Антарктике. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в воскресенье.В источнике

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Мишустин утвердил дорожную карту по стратегии развития в Антарктике

Life.ru06:31

Мишустин утвердил дорожную карту стратегии развития в Антарктике

RT на русском04:51

Мишустин утвердил план развития деятельности РФ в Антарктике

Москва 2404:14

Антарктическая стратегия: премьер утвердил дорожную карту

Smotrim.ru04:39

Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии развития деятельности в Антарктике

Парламентская газета04:33

Кабмин утвердил дорожную карту по реализации стратегии развития деятельности в Антарктике

ТАСС04:20

Утверждена «дорожная карта» по стратегии развития деятельности РФ в Антарктике

Российская газета04:42
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