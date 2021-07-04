Эксперты объяснили, зачем россияне берут по две ипотеки

Как отметили другие эксперты, опрошенные изданием "Газета.ru", иногда "серийные" ипотечники берут два кредита для семьи, например, чтобы купить квартиру для себя, а также переселить родителей или заранее обеспечить жильем детей.