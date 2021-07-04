Кабмин утвердил дорожную карту по реализации стратегии развития деятельности в Антарктике
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития деятельности России в Антарктике. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в воскресенье.В источнике
Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии развития деятельности в Антарктике
Парламентская газета04:33
Утверждена «дорожная карта» по стратегии развития деятельности РФ в Антарктике
Российская газета04:42