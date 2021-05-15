Кабмин утвердил генеральные схемы развития газовой и нефтяной отраслей до 2035 года
Правительство РФ утвердило разработанные Минэнерго генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей, рассчитанные на период до 2035 года, говорится в опубликованных в субботу на сайте кабмина РФ решениях, принятых на заседании 13 мая.В источнике
С чего всё началось
Правительство РФ утвердило разработанные Минэнерго генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей, рассчитанные на период до 2035 года, говорится в опубликованных в субботу на сайте
кабмина РФ решениях, принятых на заседании 13 мая.
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OilCapital.ru13 мая в 06:12
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ИА Красная Весна12 мая в 16:48