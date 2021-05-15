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Кабмин утвердил генеральные схемы развития газовой и нефтяной отраслей до 2035 года

Правительство РФ утвердило разработанные Минэнерго генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей, рассчитанные на период до 2035 года, говорится в опубликованных в субботу на сайте кабмина РФ решениях, принятых на заседании 13 мая.В источнике
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С чего всё началось

Правительство РФ утвердило разработанные Минэнерго генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей, рассчитанные на период до 2035 года, говорится в опубликованных в субботу на сайте
 кабмина РФ решениях, принятых на заседании 13 мая.

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