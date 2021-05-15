Правительство РФ утвердило разработанные Минэнерго генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей, рассчитанные на период до 2035 года, говорится в опубликованных в субботу на сайте кабмина РФ решениях, принятых на заседании 13 мая.

С чего всё началось Правительство РФ утвердило разработанные Минэнерго генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей, рассчитанные на период до 2035 года, говорится в опубликованных в субботу на сайте кабмина РФ решениях, принятых на заседании 13 мая. ТАСС 05:25