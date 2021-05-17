Кабмин утвердил госпрограмму для эффективного вовлечения в оборот сельхозземель
"По поручению президента правительство утвердило новую госпрограмму, в рамках которой решим вопрос эффективного вовлечения в оборот земель для сельского хозяйства, а также будем развивать мелиоративный комплекс", - сказал Мишустин.В источнике
По поручению президента правительство утвердило новую госпрограмму, в рамках которой решим вопросы эффективного вовлечения в оборот земель для сельского хозяйства, а также будем развивать мелиоративный комплекс . Мы недавно обсуждали эту тему с депутатами и сенаторами.Milknews.ru