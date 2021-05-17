Мужчина, напавший в Екатеринбурге с ножом на прохожих, находится без сознания

Мужчина, который был задержан за нападение с ножом на прохожих в Екатеринбурге, в результате чего погибли три человека, находится в больнице в бессознательном состоянии, допросить его пока невозможно, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.