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Кабмин утвердил госпрограмму для эффективного вовлечения в оборот сельхозземель

"По поручению президента правительство утвердило новую госпрограмму, в рамках которой решим вопрос эффективного вовлечения в оборот земель для сельского хозяйства, а также будем развивать мелиоративный комплекс", - сказал Мишустин.В источнике
Михаил Мишустинроссийский государственный деятель
По поручению президента правительство утвердило новую госпрограмму, в рамках которой решим вопросы эффективного вовлечения в оборот земель для сельского хозяйства, а также будем развивать мелиоративный комплекс . Мы недавно обсуждали эту тему с депутатами и сенаторами.Milknews.ru

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Кабмин утвердил госпрограмму по вовлечению в оборот сельских земель

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