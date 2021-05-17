"По поручению президента правительство утвердило новую госпрограмму, в рамках которой решим вопрос эффективного вовлечения в оборот земель для сельского хозяйства, а также будем развивать мелиоративный комплекс", - сказал Мишустин.

Видео Фото Интересное видео ТВ Центр Центральная Служба Новостей Мой Брянск Моя Москва.онлайн Piter.tv СенатИнформ Пятый канал Дума ТВ Известия Телеканал 360° Известия РБК Городовой Телеканал 360° КП - Ростов-на-Дону Известия

Михаил Мишустин российский государственный деятель По поручению президента правительство утвердило новую госпрограмму, в рамках которой решим вопросы эффективного вовлечения в оборот земель для сельского хозяйства, а также будем развивать мелиоративный комплекс . Мы недавно обсуждали эту тему с депутатами и сенаторами. Milknews.ru