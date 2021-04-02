Представителя губернатора в Заксобрании Алтайского края арестовали по делу о мошенничестве

Суд вынес решение о заключении под стражу сроком до 30 мая представителя губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Стеллы Штань, которая обвиняется в мошенничестве на 14 млн рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.