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ТАСС

Кабмин утвердил госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны

Правительство утвердило государственную программу социально-экономического Арктической зоны РФ. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Срок реализации госпрограммы - 2021-2024 годы.В источнике
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Правительство утвердило программу развития Арктики

ПРАЙМвчера в 16:36

Кабмин утвердил программу социально-экономического развития Арктической зоны

RT на русскомвчера в 16:29

Правительство РФ утвердило госпрограмму развития Арктики

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В России утвердили госпрограмму развития Арктической зоны

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Правительство утвердило госпрограмму развития Арктики

Коммерсантъвчера в 15:56

Кабмин утвердил госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны

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ТАССвчера в 06:15