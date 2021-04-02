Кабмин утвердил госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны
Правительство утвердило государственную программу социально-экономического Арктической зоны РФ. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Срок реализации госпрограммы - 2021-2024 годы.В источнике
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Кабмин утвердил программу социально-экономического развития Арктической зоны
RT на русскомвчера в 16:29
Кабмин потратит почти 20 млрд руб. на социально-экономическое развитие Арктики
Интерфаксвчера в 15:58