Фигуристка Щербакова рассказала о судьбе торта, подаренного Ченом на ЧМ в Стокгольме

Чемпионка мира по фигурному катанию 2021 года Анна Щербакова в программе "Вечерний Ургант" рассказала о том, куда делся торт американца Натана Чена, который он подарил ей в честь дня рождения прямо во время показательных выступлений.