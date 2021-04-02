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ТАСС

Кабмин утвердил госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны

Правительство утвердило государственную программу социально-экономического Арктической зоны РФ. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Срок реализации госпрограммы - 2021-2024 годы.В источнике
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В России утвердили госпрограмму развития Арктической зоны

Lenta.ruвчера в 15:12

Кабмин утвердил программу социально-экономического развития Арктической зоны

RT на русскомвчера в 16:29

Кабмин потратит почти 20 млрд руб. на социально-экономическое развитие Арктики

Интерфаксвчера в 15:58

Правительство РФ утвердило госпрограмму развития Арктики

Известиявчера в 15:19

Правительство утвердило программу развития Арктики

ПРАЙМвчера в 16:36

Правительство утвердило госпрограмму развития Арктики

Коммерсантъвчера в 15:56

Кабмин утвердил госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны

ТАССвчера в 15:17
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