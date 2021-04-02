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ТАСС

Кабмин утвердил госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны

Правительство утвердило государственную программу социально-экономического Арктической зоны РФ. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Срок реализации госпрограммы - 2021-2024 годы.В источнике
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Правительство утвердило программу развития Арктики

ПРАЙМвчера в 16:36

Правительство утвердило госпрограмму развития Арктики

Коммерсантъвчера в 15:56

Кабмин потратит почти 20 млрд руб. на социально-экономическое развитие Арктики

Интерфаксвчера в 15:58

Правительство РФ утвердило госпрограмму развития Арктики

Известиявчера в 15:19

В России утвердили госпрограмму развития Арктической зоны

Lenta.ruвчера в 15:12

Кабмин утвердил программу социально-экономического развития Арктической зоны

RT на русскомвчера в 16:29

Кабмин утвердил госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны

ТАССвчера в 15:17
Интересное

Новый полноразмерный кроссовер Geely Xingyue L будет представлен 19 апреля

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, представители китайского автоконцерна Geely представили вниманию общественности новый кроссовер Xingyue L, но официальная презентация автомобиля пройдет 19 апреля текущего года на Шанхайском мотор-шоу.
Evo-rus.comвчера в 12:44

Автозавод Урал показал эскизы собственного кроссовера

Дизайн тоже получил отсылки к грузовым моделям завода: форма фальшрадиаторной решетки напоминает таковую у бескапотных Уралов, а козырек сзади — щиток над лобовым стеклом бронированного Урала Витязь.
Авторевю1 апреля в 11:28