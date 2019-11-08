Экономика
РЕН ТВКабмин утвердил изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Фото: ТАСС Правительство России утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты многодетным семьям.
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В 17 регионах урежут выплаты на третьего ребенка, чтоб поднять их в 21 субъекте
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На выборах в Испании победили социалисты
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