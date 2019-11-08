Экономика

РЕН ТВРЕН ТВКабмин утвердил изменения в распределение субсидий многодетным семьям

Фото: ТАСС Правительство России утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты многодетным семьям.
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