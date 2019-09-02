Экономика
ТАССКабмин утвердил квоту на экспорт лома черных металлов в объеме 1 млн т
Правительство РФ утвердило квоту на экспорт лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕЭАС) в объеме около 1,009 млн т с 1 сентября по 31 декабря 2019 года. Соответствующее постановление размешено на официальном интернет-портале правовой информации.
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Правительство на 4 месяца ограничило вывоз из РФ отходов и лома чёрных металлов
Экономика и жизнь10:51
Кабмин утвердил квоту на экспорт лома черных металлов в объеме 1 млн тонн
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