Правительство РФ утвердило квоту на экспорт лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕЭАС) в объеме около 1,009 млн т с 1 сентября по 31 декабря 2019 года. Соответствующее постановление размешено на официальном интернет-портале правовой информации.

Кабмин утвердил квоту на экспорт лома черных металлов в объеме 1 млн т

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