Правительство РФ утвердило квоту на экспорт лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕЭАС) в объеме около 1,009 млн т с 1 сентября по 31 декабря 2019 года. Соответствующее постановление размешено на официальном интернет-портале правовой информации.

Кабмин утвердил квоту на экспорт лома черных металлов в объеме 1 млн т

Экономика и жизнь

Футбол Коноплянка перешел в донецкий «Шахтер» Полузащитник «Шальке 04» Евгений Коноплянка подписал контракт с донецким «Шахтером».

Происшествия Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.

Шоу-бизнес Поклонская подтвердила развод с мужем Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.

Политика Премьер Грузии объявит об отставке Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке с поста главы правительства, сообщают местные СМИ.

Политика Брат Асада арестован после требования Путина Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.

Общество Танкер «Совкомфлота» первым в мире прошел Севморпуть на СПГ Крупнотоннажный нефтеналивной танкер "Совкомфлота" под именем "Проспект Королёва" первым в мире преодолел Северный морской путь (СМП) на сжиженном природном газе в рамках коммерческого рейса из Мурманска в Китай.

Шоу-бизнес Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.

Наука Физики впервые измерили колебания стабильного жидкого кольца Французские физики впервые измерили частоту колебаний стабильного ртутного кольца, зажатого между двумя прозрачными пластинками.

Политика Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.

Экономика Правительство отказалось от Красноярского экономического форума Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Экономика ПФР предложил новую систему выплаты пенсионных накоплений В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.

Политика Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.

Происшествия Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине Консульские сотрудники посольства РФ в ФРГ встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине, оказали ему консульско-правовую помощь, сообщили журналистам в понедельник в дипмиссии.

Авто Рассекречен срок премьеры новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander Японское автомобильное издание Best Car обнародовало сроки премьер кроссоверов Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander нового поколения.

Политика В Берлине приступят к подготовке саммита «нормандской» четверки Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской" четверки (Германия, Франция, Россия, Украина) состоится в понедельник в Берлине в рамках подготовки к саммиту.

Происшествия Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков Блогер Владислав Синица отверг обвинения в экстремизме, выдвинутые в его адрес из-за скандального поста в Twitter, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Интернет Facebook планирует отказаться от счетчика лайков Администрация социальной сети Facebook рассматривает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.

Армия и оружие Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.

Политика Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.