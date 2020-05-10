Экономика

ВедомостиВедомостиКабмин утвердил меры и правила поддержки системообразующих компаний

В сообщении говорится, что перечень мер и правила предоставления утвердили постановлением правительства. Системообразующая компания может претендовать на одну или несколько мер поддержки. Для получения помощи предприятия должны пройти стресс-тестирование.
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Правительство РФ утвердило меры поддержки системообразующих организаций

Интерфаксвчера в 06:39

Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий

Коммерсантъвчера в 07:14

Кабмин утвердил меры поддержки системообразующих компаний

Российская газетавчера в 07:05

Правительство поддержит системообразующие организации на фоне пандемии

РИА Новостивчера в 06:57

Кабмин утвердил меры и правила поддержки системообразующих компаний

Ведомостивчера в 06:57

Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий

РБКвчера в 09:15

Правительство утвердило меры поддержки для системообразующих организаций

ТАССвчера в 06:32
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Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая

Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
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Происшествия

Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу

Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 07:25
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Политика

Путин обратится к россиянам во второй половине дня

Президент России Владимир Путин во второй половине дня 11 мая выступит с обращением к россиянам.
Вести.Ru 06:04
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Политика

Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы

9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
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Здоровье

Врач рассказала о простом способе укрепления иммунитета

Врач-диетолог эндокринологического отделения Поликлиники №1 Управделами президента Вера Шарошкина рассказала, что полноценный сон помогает иммунитету человека, в то время как сладости, напротив, способствуют снижению иммунного ответа организма.
РЕН ТВ вчера в 21:04
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Общество

Путин поручил поддержать социальные НКО и волонтеров

Глава государства поручил правительству с учетом ограничительных мер в связи с коронавирусом поддержать социально ориентированные НКО, которые с 2017 года получают гранты президента, по программам федеральных, региональных и местных властей.
Российская газета 05:36
Общество

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 31 мая

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 31 мая, сообщил в понедельник глава региона Александр Моор.
РИА Новости 04:02
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
1,1K
Общество

В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски

За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
1,9K
Общество

В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах

Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM вчера в 19:38
19
Здоровье

Разработан калькулятор смерти от коронавируса

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
14
Наука

Названы страны, где скоро станет невозможно жить

Комсомольская правда 08 мая в 21:17
10
Общество

В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
51
Здоровье

Перенесший коронавирус врач рассказал о тяжелой форме заболевания

Live24 03:19
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Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Газета.Ru вчера в 17:32
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Кино

Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона сериала

В бестиарии повествуется о сказочных обитателях мира "Ведьмака" – кикиморах, сильванах, селках, стрыгах, допплерах, джиннах, которых можно было заметить в первой части первого сезона.
Деловое.ТВ 07:34
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Общество

Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
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Авто

Новый Toyota RAV4 пользуется ажиотажным спросом

Популярный кроссовер Toyota RAV4 никогда не пользовался особым спросом на родине, а в предыдущем, четвертом поколении даже не продавался там.
Автоновости дня вчера в 04:20
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Наука

Назван новый способ передачи коронавируса

"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
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Политика

Лукашенко ответил противникам парада Победы на фоне пандемии

Беларусь не могла отказаться от проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Evo-rus.com 09 мая в 14:44
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Общество

Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев

Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:47
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Здоровье

В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры от коронавируса

Ранее комитет сообщал, что причиной смерти двух врачей Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн также стало заражение коронавирусом.
ТАСС 08:10
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Общество

В кабмине назвали условия открытия российских курортов этим летом

Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 07:50
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Политика

В состоянии Мишустина наметилась положительная динамика

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустин, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Российская газета 08:00
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Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru 07:35
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Общество

В Саратовской области продлены до конца мая ограничительные меры

Саратов, 11 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вице губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин в ходе заседания оперативного штаба заявил, что ограничительные мероприятия, связанные с угрозой распространения коронавируса, продлены в регионе до 31 мая.
REGNUM 02:14
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Здоровье

Пациенты российской больницы пожаловались на обед из 25 макарон

Lenta.ru 07:45
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Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 12:02
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Происшествия

СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара

В Красногорске следователи задержали организатора частного хосписа, в котором 11 мая при пожаре погибли пенсионеры.
РБК 04:21
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Единоборства

Алексей Олейник победил Фабрисио Вердума на UFC 249

В предварительных боях Алексей Олейник подрался с Фабрисио Вердумом.
Sports.ru 09 мая в 21:36
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