Экономика
ВедомостиКабмин утвердил меры и правила поддержки системообразующих компаний
В сообщении говорится, что перечень мер и правила предоставления утвердили постановлением правительства. Системообразующая компания может претендовать на одну или несколько мер поддержки. Для получения помощи предприятия должны пройти стресс-тестирование.
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Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая
Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
Происшествия
Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу
Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 07:25
Политика
Путин обратится к россиянам во второй половине дня
Президент России Владимир Путин во второй половине дня 11 мая выступит с обращением к россиянам.
Вести.Ru 06:04
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы
9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
Здоровье
Врач рассказала о простом способе укрепления иммунитета
Врач-диетолог эндокринологического отделения Поликлиники №1 Управделами президента Вера Шарошкина рассказала, что полноценный сон помогает иммунитету человека, в то время как сладости, напротив, способствуют снижению иммунного ответа организма.
РЕН ТВ вчера в 21:04
Общество
Путин поручил поддержать социальные НКО и волонтеров
Глава государства поручил правительству с учетом ограничительных мер в связи с коронавирусом поддержать социально ориентированные НКО, которые с 2017 года получают гранты президента, по программам федеральных, региональных и местных властей.
Российская газета 05:36
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 31 мая
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 31 мая, сообщил в понедельник глава региона Александр Моор.
РИА Новости 04:02
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
Общество
В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах
Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM вчера в 19:38
Здоровье
Разработан калькулятор смерти от коронавируса
Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
Наука
Названы страны, где скоро станет невозможно жить
Комсомольская правда 08 мая в 21:17
Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Газета.Ru вчера в 17:32
Кино
Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона сериала
В бестиарии повествуется о сказочных обитателях мира "Ведьмака" – кикиморах, сильванах, селках, стрыгах, допплерах, джиннах, которых можно было заметить в первой части первого сезона.
Деловое.ТВ 07:34
Общество
Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
Авто
Новый Toyota RAV4 пользуется ажиотажным спросом
Популярный кроссовер Toyota RAV4 никогда не пользовался особым спросом на родине, а в предыдущем, четвертом поколении даже не продавался там.
Автоновости дня вчера в 04:20
Наука
Назван новый способ передачи коронавируса
"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
Политика
Лукашенко ответил противникам парада Победы на фоне пандемии
Беларусь не могла отказаться от проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Evo-rus.com 09 мая в 14:44
Общество
Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев
Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:47
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры от коронавируса
Ранее комитет сообщал, что причиной смерти двух врачей Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн также стало заражение коронавирусом.
ТАСС 08:10
Общество
В кабмине назвали условия открытия российских курортов этим летом
Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 07:50
Политика
В состоянии Мишустина наметилась положительная динамика
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустин, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Российская газета 08:00
Общество
В Саратовской области продлены до конца мая ограничительные меры
Саратов, 11 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вице губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин в ходе заседания оперативного штаба заявил, что ограничительные мероприятия, связанные с угрозой распространения коронавируса, продлены в регионе до 31 мая.
REGNUM 02:14
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 12:02
Происшествия
СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара
В Красногорске следователи задержали организатора частного хосписа, в котором 11 мая при пожаре погибли пенсионеры.
РБК 04:21
Единоборства
Алексей Олейник победил Фабрисио Вердума на UFC 249
В предварительных боях Алексей Олейник подрался с Фабрисио Вердумом.
Sports.ru 09 мая в 21:36