В сообщении говорится, что перечень мер и правила предоставления утвердили постановлением правительства. Системообразующая компания может претендовать на одну или несколько мер поддержки. Для получения помощи предприятия должны пройти стресс-тестирование.

Общество «Проект»: во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться сотни военных Во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться около трех сотен военных, сообщает Проект .

Общество Неизвестные записали Гиммлера в «Бессмертный полк» Ростова Карточка военнослужащего проиллюстрирована снимком Генриха Гиммлера; указанные на странице годы жизни с датами рождения и смерти гитлеровского соратника не совпадают, существовал ли в реальности полковник Алексеев, родившийся в 1915 и умерший в 1957, неизвестно. 88

Происшествия Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин. 10

Политика Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса. 1

Общество Врио главы Ставрополя назначили Дмитрия Семенова "Депутаты городской думы Ставрополя на 54-м внеочередном заседании своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семенова", - говорится в сообщении. 22

Фигурное катание Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко. 8

Политика Путин выступит с новым обращением к россиянам Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам. 1,9K

Гаджеты Представлен уникальный Redmi на базе нового процессора Snapdragon 768G Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30 5G Racing Edition, который стал первым устройством, получившим новый мобильный процессор среднего класса Qualcomm Snapdragon 768G.

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 277

Общество В Туле вводится обязательный масочный режим Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области. 6

Наука Назван новый способ передачи коронавируса "Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые. 15

Происшествия В Нидерландах нашли мертвой украинку с лайнера Regal Princess Украинку, члена экипажа судна Regal Princess, нашли мертвой в Роттердаме в Нидерландах, сообщил в понедельник директор Департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Общество Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. 14

Армия и оружие В Новой Усмани на Аллее Героев установили танк Т-80Б Договорённость о передаче танка Новой Усмани была достигнута в ходе длительных переговоров главы Новоусманского района Дмитрия Маслова с военными ведомствами страны.

Общество Умер сенатор от Рязанской области и экс-глава региона Олег Ковалев Глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что Ковалев умер от остановки сердца, это никак не связано с коронавирусом. 564

Общество Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко болел коронавирусом, но уже работает, сообщила пресс-служба правительства региона. 102

Футбол «Реал» возобновил тренировки на базе команды «Реал» возобновил тренировки на клубной базе. Об этом сообщает пресс-служба сливочных.