Экономика
ВедомостиКабмин утвердил меры и правила поддержки системообразующих компаний
В сообщении говорится, что перечень мер и правила предоставления утвердили постановлением правительства. Системообразующая компания может претендовать на одну или несколько мер поддержки. Для получения помощи предприятия должны пройти стресс-тестирование.
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Общество
«Проект»: во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться сотни военных
Во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться около трех сотен военных, сообщает Проект .
Znak.com 05:14
Общество
Неизвестные записали Гиммлера в «Бессмертный полк» Ростова
Карточка военнослужащего проиллюстрирована снимком Генриха Гиммлера; указанные на странице годы жизни с датами рождения и смерти гитлеровского соратника не совпадают, существовал ли в реальности полковник Алексеев, родившийся в 1915 и умерший в 1957, неизвестно.
1rnd.ru вчера в 14:41
Общество
Россия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом
В России за все время эпидемии от коронавируса скончались 2009 пациентов, 39801 человек выздоровел.
РИА Новости 05:00
Происшествия
Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу
Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 07:25
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru 09 мая в 16:57
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Общество
Врио главы Ставрополя назначили Дмитрия Семенова
"Депутаты городской думы Ставрополя на 54-м внеочередном заседании своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семенова", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:20
Общество
МВД назвало регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции
В МВД назвали регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции.
Рифей-Пермь 02:41
Наука
Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что их прогнозы по поводу окончания пандемии COVID-19 больше не актуальны.
Газета.Ru 04:34
Фигурное катание
Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 03:46
Политика
Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам.
RT на русском 06:16
Игры
Аккаунт игры Mafia в Twitter впервые заработал с 2018 года
Twitter-аккаунт игры Mafia вернулся к работе впервые с 2018 года.
Дни24 вчера в 15:30
Гаджеты
Представлен уникальный Redmi на базе нового процессора Snapdragon 768G
Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30 5G Racing Edition, который стал первым устройством, получившим новый мобильный процессор среднего класса Qualcomm Snapdragon 768G.
Профиль 07:26
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
В Туле вводится обязательный масочный режим
Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM 05:44
Происшествия
Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа
RT на русском 04:26
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Газета.Ru вчера в 17:32
Наука
Назван новый способ передачи коронавируса
"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
Происшествия
В Нидерландах нашли мертвой украинку с лайнера Regal Princess
Украинку, члена экипажа судна Regal Princess, нашли мертвой в Роттердаме в Нидерландах, сообщил в понедельник директор Департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
РИА Новости 07:44
Общество
Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам
Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Гуф обвинил Кети Топурию в предательстве
RT на русском 05:37
Армия и оружие
В Новой Усмани на Аллее Героев установили танк Т-80Б
Договорённость о передаче танка Новой Усмани была достигнута в ходе длительных переговоров главы Новоусманского района Дмитрия Маслова с военными ведомствами страны.
Новая Усмань Сегодня 06:01
Общество
На всех станциях метро Москвы запущена продажа масок и перчаток
966 точек продажи масок и перчаток заработали в московском метрополитене, заявил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Московский Комсомолец 07:08
Общество
Умер сенатор от Рязанской области и экс-глава региона Олег Ковалев
Глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что Ковалев умер от остановки сердца, это никак не связано с коронавирусом.
ТАСС 04:54
Общество
Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко болел коронавирусом, но уже работает, сообщила пресс-служба правительства региона.
Интерфакс 07:02
Футбол
«Реал» возобновил тренировки на базе команды
«Реал» возобновил тренировки на клубной базе. Об этом сообщает пресс-служба сливочных.
Sport24.ru 06:55
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
Происшествия
В Пермском крае выявили восемь новых случаев COVID-19
В Пермском крае за сутки выявлено восемь новых случаев COVID-19.
REGNUM вчера в 06:34
Футбол
Сезон АПЛ может возобновиться 12 июня
Как сообщает источник, возвращение матчей чемпионата Англии может случиться 12 июня.
Vprognoze.ru 02:30