с чего всё началось

В сообщении говорится, что перечень мер и правила предоставления утвердили постановлением правительства. Системообразующая компания может претендовать на одну или несколько мер поддержки. Для получения помощи предприятия должны пройти стресс-тестирование.

Общество В Свердловской области анонсировали смягчение карантина Екатеринбург, 11 мая 2020, 19:32 — REGNUM Режим «самоизоляции» в Свердловской области могут начать ослаблять уже после 18 мая 2020 года. 53

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 559

Экономика Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса. 108

Политика Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости". 243

Происшествия В Бурятии мужчина распылил газ на бригаду медиков Сотрудники Росгвардии в Улан-Удэ задержали мужчину, который распылил газовый баллон на сотрудников скорой помощи во время выезда.

Общество В Гидрометцентре пообещали неоднородное лето Предстоящее лето в целом в России будет теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Энергетика Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти» Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. 17

Общество Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня. 525

Общество В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение. 12

Здоровье Биолог рассказала об особенностях формирования иммунитета к COVID-19 Стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции формируется лишь у 7–8% переболевших, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова. 74

Общество Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности» Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса. 769

Политика Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии. 358

Общество Названы факторы, мешающие точному результату теста на коронавирус Москва, 12 мая 2020, 06:49 — REGNUM Помешать точному результату теста на коронавирус могут неправильная процедура взятия биологического материала и несоблюдение правил подготовки к тестированию, сообщил 12 мая специалист по диагностике инфекционных заболеваний Лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев. 79

Общество Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля. 54

Политика В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России» "Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола. 1,3K

Происшествия В МЧС рассказали о ситуации с пожаром на бывшем арсенале в Удмуртии «Благодаря работе вертолёта Ми-8 и самолёта Ил-76 МЧС России ликвидирована большая часть возгораний на территории бывшего арсенала артиллерийского вооружения около села Пугачёво Малопургинского района Удмуртской Республики», — сказали в МЧС. 13

Общество Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф. 70

Общество Для российских семей с детьми подготовлены новые меры поддержки В ходе обращения, президент объявил о новых мерах поддержки семьям с детьми: семьи с детьми от трех лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Общество Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.

Общество Российские семьи получат по 10 тысяч рублей за каждого ребёнка Российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте с 3-х до 16-ти лет. 441

Общество Глава Приморья утверждает, что в регионе рано ослаблять ограничения Губернатор Приморья Олег Кожемяко считает, что говорить об отмене или послаблении ограничительных мер, введенных в регионе из-за COVID-19, пока рано, так как обстановка остается сложной, передает ТАСС. 89

Путешествия Турция готовится открыть туристический сезон в июне Турция готовится к открытию туристического сезона уже в июне текущего года.

Культура Сталинградская битва и освобождение Праги стали лидерами украинского телеэфира 9 мая Абсолютным лидером украинского телеэфира и интернета с рекордной суточной аудиторией стал телеканал «Интер», организовавший он-лайн марш «Марафон Победы», во время которого демонстрировалось множество посвящённых 9 мая программ и телефильмов.