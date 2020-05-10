Экономика
ВедомостиКабмин утвердил меры и правила поддержки системообразующих компаний
В сообщении говорится, что перечень мер и правила предоставления утвердили постановлением правительства. Системообразующая компания может претендовать на одну или несколько мер поддержки. Для получения помощи предприятия должны пройти стресс-тестирование.
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«Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов», - говорится в документе.ТК Звезда10 мая в 09:28
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Общество
В Свердловской области анонсировали смягчение карантина
Екатеринбург, 11 мая 2020, 19:32 — REGNUM Режим «самоизоляции» в Свердловской области могут начать ослаблять уже после 18 мая 2020 года.
REGNUM вчера в 12:32
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru вчера в 10:35
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 37 человек
Абакан, 12 мая 2020, 07:05 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:05
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:54
Происшествия
В Бурятии мужчина распылил газ на бригаду медиков
Сотрудники Росгвардии в Улан-Удэ задержали мужчину, который распылил газовый баллон на сотрудников скорой помощи во время выезда.
ТАСС 00:04
Общество
В Гидрометцентре пообещали неоднородное лето
Предстоящее лето в целом в России будет теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 22:00
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня.
Коммерсантъ вчера в 17:30
Общество
В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК вчера в 14:46
Здоровье
За сутки в Оренбуржье от коронавируса вылечились 11 пациентов
Еще 11 пациентов выписаны с выздоровлением из ковид-центров Оренбургской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Orenburg.media 09 мая в 07:49
Здоровье
Биолог рассказала об особенностях формирования иммунитета к COVID-19
Стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции формируется лишь у 7–8% переболевших, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.
Известия вчера в 22:57
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК вчера в 14:05
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM вчера в 01:29
Общество
Названы факторы, мешающие точному результату теста на коронавирус
Москва, 12 мая 2020, 06:49 — REGNUM Помешать точному результату теста на коронавирус могут неправильная процедура взятия биологического материала и несоблюдение правил подготовки к тестированию, сообщил 12 мая специалист по диагностике инфекционных заболеваний Лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев.
REGNUM вчера в 23:49
Общество
Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Происшествия
В МЧС рассказали о ситуации с пожаром на бывшем арсенале в Удмуртии
«Благодаря работе вертолёта Ми-8 и самолёта Ил-76 МЧС России ликвидирована большая часть возгораний на территории бывшего арсенала артиллерийского вооружения около села Пугачёво Малопургинского района Удмуртской Республики», — сказали в МЧС.
RT на русском 10 мая в 12:24
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ
О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости 10 мая в 06:29
Происшествия
Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска
Лайнер "Почта России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
Газета.Ru 00:06
Общество
Для российских семей с детьми подготовлены новые меры поддержки
В ходе обращения, президент объявил о новых мерах поддержки семьям с детьми: семьи с детьми от трех лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Тульские новости вчера в 09:52
Общество
Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются
Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.
Коммерсантъ вчера в 17:41
Общество
Российские семьи получат по 10 тысяч рублей за каждого ребёнка
Российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте с 3-х до 16-ти лет.
Ореанда-Новости вчера в 10:04
Фигурное катание
Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно
РИА Новости вчера в 11:16
Общество
Треть россиян заявила об экономии на еде в период самоизоляции
После окончания карантина более половины россиян (64%) заявили о намерении брать еду на работу из дома.
РБК вчера в 22:00
Общество
Глава Приморья утверждает, что в регионе рано ослаблять ограничения
Губернатор Приморья Олег Кожемяко считает, что говорить об отмене или послаблении ограничительных мер, введенных в регионе из-за COVID-19, пока рано, так как обстановка остается сложной, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:21
Путешествия
Турция готовится открыть туристический сезон в июне
Турция готовится к открытию туристического сезона уже в июне текущего года.
Хабаровский край сегодня вчера в 20:00
Культура
Сталинградская битва и освобождение Праги стали лидерами украинского телеэфира 9 мая
Абсолютным лидером украинского телеэфира и интернета с рекордной суточной аудиторией стал телеканал «Интер», организовавший он-лайн марш «Марафон Победы», во время которого демонстрировалось множество посвящённых 9 мая программ и телефильмов.
Новый День вчера в 09:09
Происшествия
В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке
Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости вчера в 09:01