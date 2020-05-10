Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин утвердил меры поддержки системообразующих компаний

Правительство утвердило меры поддержки и правила отбора системообразующих предприятий, претендующих на государственную помощь в 2020 году. К системно значимым сейчас отнесено более 1100 организаций, включенных в соответствующие отраслевые перечни. Все они являются открытыми и могут изменяться.
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Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий

РБКвчера в 09:15

Правительство РФ утвердило меры поддержки системообразующих организаций

Интерфаксвчера в 06:39

Кабмин утвердил меры поддержки системообразующих компаний

Российская газетавчера в 07:05

Правительство поддержит системообразующие организации на фоне пандемии

РИА Новостивчера в 06:57

Кабмин утвердил меры и правила поддержки системообразующих компаний

Ведомостивчера в 06:57

Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий

Коммерсантъвчера в 07:14

Правительство утвердило меры поддержки для системообразующих организаций

ТАССвчера в 06:32
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