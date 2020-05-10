Правительство утвердило меры поддержки и правила отбора системообразующих предприятий, претендующих на государственную помощь в 2020 году. К системно значимым сейчас отнесено более 1100 организаций, включенных в соответствующие отраслевые перечни. Все они являются открытыми и могут изменяться.

Общество Кожемяко считает, что в регионе рано ослаблять ограничения Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство. 30

Общество Сергей Цивилев сообщил, где в Кузбассе пока не снимаются ограничения Начнут работу магазины одежды, обуви, электроники и прочие, которые находятся не в ТРЦ Изменения затронут все районы области, кроме тех, где отмечен высокий уровень заболеваемости ковид-19. 37

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 524

Общество Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции. 389

Политика США предложили Ирану прислать самолет за своими гражданами Тегеран может послать специальный самолет и забрать из США 11 своих граждан, которые изъявили желание вернуться на родину и которых американские власти стремятся депортировать, заявил исполняющий обязанности замминистра внутренней безопасности Соединенных Штатов Кен Кучинелли.

Общество Сахалин приступил к поэтапному выходу из режима самоизоляции Южно-Сахалинск, 12 мая 2020, 05:06 — REGNUM На Сахалине стартовал поэтапный выход из режима самоизоляции.

Общество Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса. 656

Политика Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика. 127

Общество Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей. 4

Общество Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования. 22

Политика В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России» "Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола. 580

Авто Доля займов под залог авто в России выросла в 12 раз По данным газеты "Коммерсантъ", которая ссылается на исследование, проведенное сервисом CarMoney в 68 регионах РФ, в апреле почти четверть (24%) займов под залог автомобиля были взяты в России в период с марта по апрель для погашения иных кредитов и долгов, притом что годом ранее данный показатель составлял всего 2%. 4

Здоровье Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19 Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента. 6