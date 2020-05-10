Экономика
Российская газетаКабмин утвердил меры поддержки системообразующих компаний
Правительство утвердило меры поддержки и правила отбора системообразующих предприятий, претендующих на государственную помощь в 2020 году. К системно значимым сейчас отнесено более 1100 организаций, включенных в соответствующие отраслевые перечни. Все они являются открытыми и могут изменяться.
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Авто
Новый купе-кроссовер Volkswagen впервые показали на фото
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Шоу-бизнес
Миллионер Джанлука Вакки впервые станет отцом
Знаменитый 52-летний миллионер Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом.
Народные новости 03:15
Общество
Кожемяко считает, что в регионе рано ослаблять ограничения
Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 21:41
Общество
Сергей Цивилев сообщил, где в Кузбассе пока не снимаются ограничения
Начнут работу магазины одежды, обуви, электроники и прочие, которые находятся не в ТРЦ Изменения затронут все районы области, кроме тех, где отмечен высокий уровень заболеваемости ковид-19.
Вести Кузбасс 08:36
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
Путин объявил о разовой выплате в 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Президент РФ Владимир Путин 11 мая выступил с обращением к гражданам. В частности, он сообщил о финансовой поддержке семей с детьми.
MedikForum.ru 10:16
Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
Политика
Лукашенко выступил на военном параде в День Победы в Минске
Лукашенко завил, что проведение парада — это долг перед советскими солдатами и партизанами, а также мирными гражданами, которые были замучены в годы войны.
Слово и Дело 09 мая в 05:14
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия 17:38
Игры
Авторы Disco Elysium официально переводят игру на русский
Игромания.ру 13:28
Здоровье
Комаровский рассказал, нужны ли витамины для профилактики коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что прием витаминных комплексов для профилактики инфекционных болезней, в том числе коронавируса, бесполезен.
Аргументы и Факты 22:38
Политика
США предложили Ирану прислать самолет за своими гражданами
Тегеран может послать специальный самолет и забрать из США 11 своих граждан, которые изъявили желание вернуться на родину и которых американские власти стремятся депортировать, заявил исполняющий обязанности замминистра внутренней безопасности Соединенных Штатов Кен Кучинелли.
Интерфакс 20:30
Общество
Сахалин приступил к поэтапному выходу из режима самоизоляции
Южно-Сахалинск, 12 мая 2020, 05:06 — REGNUM На Сахалине стартовал поэтапный выход из режима самоизоляции.
REGNUM 22:06
Общество
Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ
Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса.
Народные новости вчера в 08:32
Политика
Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату
Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
Общество
Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России
Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей.
Известия 15:00
Фигурное катание
Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно
РИА Новости 11:16
Общество
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
РИА Новости 14:05
Происшествия
В Благовещенске оштрафовали пассажира автобуса, который ехал без маски
Согласно протоколу, составленному 24 апреля, горожанин находился в общественном транспорте на маршруте № 9 без средств индивидуальной защиты (маски).
ИА Порт Амур 22:39
Общество
Путин предложил вернуть уплаченные за год налоги самозанятым гражданам
Президент РФ отметил, что такой возможностью воспользовались в прошедшем году около 340 тысяч человек.
REGNUM 10:21
Общество
В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках
Изменениями в Указ разрешается работа объектов розничной торговли, площадь торговых залов которых не превышает 200 квадратных метров.
Тульские новости 01:22
Общество
Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин
Президент России Владимир Путин ввёл новые выплаты для семей с детьми.
Псковская правда 10:01
Общество
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
Также к ферментированным продуктам относится простокваша, чайный гриб. И хочу остановиться на таком продукте как печень трески.
РИА Новости 20:12
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Авто
Доля займов под залог авто в России выросла в 12 раз
По данным газеты "Коммерсантъ", которая ссылается на исследование, проведенное сервисом CarMoney в 68 регионах РФ, в апреле почти четверть (24%) займов под залог автомобиля были взяты в России в период с марта по апрель для погашения иных кредитов и долгов, притом что годом ранее данный показатель составлял всего 2%.
SpeedMe 23:04
Здоровье
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента.
РИА Новости 21:05
Политика
Обзор событий в Хакасии с 7 по 11 мая: Праздновать нечего, но и до поминок далеко
Накануне, 11 мая, исполнилось ровно полтора года, как в республике прошли губернаторские выборы, победу на которых одержал Валентин Коновалов.
ИА Хакасия 19:17
Игры
В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей
Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
Чемпионат 14:26
Здоровье
Еще 88 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
На 11 мая в Ростовской области у 1851 человек подтвержден COVID-19, показатель заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 44 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 04:29