Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин утвердил меры поддержки системообразующих компаний

Правительство утвердило меры поддержки и правила отбора системообразующих предприятий, претендующих на государственную помощь в 2020 году. К системно значимым сейчас отнесено более 1100 организаций, включенных в соответствующие отраслевые перечни. Все они являются открытыми и могут изменяться.
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с чего всё началось
«Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов», - говорится
 в документе.
ТК Звездавчера в 09:28

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В системе мер

Российская газета14:20

Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий

РБКвчера в 09:15

Правительство РФ утвердило меры поддержки системообразующих организаций

Интерфаксвчера в 06:39

Правительство поддержит системообразующие организации на фоне пандемии

РИА Новостивчера в 06:57

Кабмин утвердил меры и правила поддержки системообразующих компаний

Ведомостивчера в 06:57

Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий

Коммерсантъвчера в 07:14

Правительство утвердило меры поддержки для системообразующих организаций

ТАССвчера в 06:32
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
4,1K
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

Газета.Ru 09:44
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Шоу-бизнес

31-летняя возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, чего ей больше всего не хватает на самоизоляции

Вокруг ТВ 11:32
Политика

Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
5,4K
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Общество

Подмосковье сохраняет ограничения по работе до 18 мая

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что ограничения по работе, введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19, продлеваются до 18 мая.
Газета.Ru 14:38
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
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Общество

Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом

Россия обогнала Италию и Великобританию и вышла на третье место по числу больных COVID-19 в мире.
Коммерсантъ 03:36
2,6K
Общество

Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц

Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК 10:36
Общество

Режим нерабочих дней заканчивается с 12 мая

Период нерабочих дней, объявленный в конца марта, заканчивается 12 мая.
Известно.ру 13:26
Общество

Никитин рассказал о плане снятия COVID-ограничений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о факторах снятия COVID-ограничений в регионе.
Newsroom24 14:04
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Экономика

Фондовый рынок США начал неделю торгов в «красной зоне»

Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 17:17 — REGNUM Фондовый рынок США начал неделю торгов в «красной зоне», однако снижение всех основных индексов пока остается небольшим.
REGNUM 10:17
Общество

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
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Общество

Голикова сравнила смертность из-за коронавируса в России и в мире

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в мире на сегодняшний день выросла до 6,8%.
RT на русском 10:19
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Экономика

Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.
Коммерсантъ 10:12
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери

Голливудская звезда Брэдли Купер провел международный День матери вместе с экс-возлюбленной Ириной Шейк, сообщило зарубежное издание Daily Mail.
iReactor 11:10
Общество

Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима.
Ugpressa.ru 11:35
75
Общество

Глава Дагестана заявил о выходе республики на плато по коронавирусу

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил о выходе республики на плато по ситуации с коронавирусом.
RT на русском 14:31
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Экономика

Малому бизнесу спишут налоговые взносы за второй квартал года — Путин

Москва, 11 мая 2020, 17:50 — REGNUM Ряд предприятий полностью освободятся от налоговых и страховых взносов, за исключением НДС, начисленных в течение второго квартала 2020 года.
REGNUM 10:50
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Общество

Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос вчера в 10:03
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Футбол

Нападающий «Реала» сломал ногу при падении с высоты

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович получил серьезную травму — перелом ноги. Футболист неудачно упал с крыши своего дома.
Вести.Ru 14:34
Политика

Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней

Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
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Энергетика

ОАЭ в июне дополнительно сократят добычу нефти

«ОАЭ добровольно дополнительно сократят добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день в течение июня в поддержку усилий Саудовской Аравии по восстановлению баланса на рынке нефти»,-- говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 13:17
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Общество

На Кубани продлили карантин до 23 мая

Решение о продлении карантина на Кубани принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Южный Федеральный вчера в 08:39
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Футбол

Times: УЕФА может отменить квалификацию в ЛЧ и ЛЕ в следующем сезоне

УЕФА рассматривает планы по сокращению квалификационных соревнований в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы, а в худшем случае может полностью их отменить, сообщает Times.
РИА Новости 09:39
Политика

Президент России объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего обращения к россиянам объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней и поэтапном выходе из режима самоизоляции.
РИА Дагестан 10:37
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Политика

В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы

Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы.
RT на русском 13:09
12
Общество

В Башкирии с 12 мая разрешат гулять на улице

Жители Башкирии с 12 мая смогут свободно перемещаться по улице, гулять по паркам и скверам при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий.
ТАСС 13:54
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