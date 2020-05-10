с чего всё началось

Правительство утвердило меры поддержки и правила отбора системообразующих предприятий, претендующих на государственную помощь в 2020 году. К системно значимым сейчас отнесено более 1100 организаций, включенных в соответствующие отраслевые перечни. Все они являются открытыми и могут изменяться.

Политика Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране. 5,4K

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 283

Общество Подмосковье сохраняет ограничения по работе до 18 мая Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что ограничения по работе, введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19, продлеваются до 18 мая. 1

Общество Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Общество Режим нерабочих дней заканчивается с 12 мая Период нерабочих дней, объявленный в конца марта, заканчивается 12 мая.

Экономика Фондовый рынок США начал неделю торгов в «красной зоне» Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 17:17 — REGNUM Фондовый рынок США начал неделю торгов в «красной зоне», однако снижение всех основных индексов пока остается небольшим.

Общество Названа причина сбоя в работе портала госуслуг Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала). 68

Экономика Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.

Шоу-бизнес Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери Голливудская звезда Брэдли Купер провел международный День матери вместе с экс-возлюбленной Ириной Шейк, сообщило зарубежное издание Daily Mail.

Общество Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима. 75

Футбол Нападающий «Реала» сломал ногу при падении с высоты Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович получил серьезную травму — перелом ноги. Футболист неудачно упал с крыши своего дома.

Политика Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам. 59

Энергетика ОАЭ в июне дополнительно сократят добычу нефти «ОАЭ добровольно дополнительно сократят добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день в течение июня в поддержку усилий Саудовской Аравии по восстановлению баланса на рынке нефти»,-- говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»). 55

Общество На Кубани продлили карантин до 23 мая Решение о продлении карантина на Кубани принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции нового типа. 1,7K

Футбол Times: УЕФА может отменить квалификацию в ЛЧ и ЛЕ в следующем сезоне УЕФА рассматривает планы по сокращению квалификационных соревнований в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы, а в худшем случае может полностью их отменить, сообщает Times.