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Газета.Ru

Кабмин утвердил меры поддержки туротрасли на фоне отмены авиасообщения с Турцией

Правительство России в четверг, 15 апреля, утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма в связи с отменой авиасообщения с Турцией. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил отмену взносов в резервный фонд объединения туроператоров и утвердил сокращение размера отчислений в фонд персональной ответственности на 2021 год, сообщили
 в пресс-службе правительства.

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Правительство России утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров

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