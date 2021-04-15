Кабмин утвердил меры поддержки туротрасли на фоне отмены авиасообщения с Турцией
Правительство России в четверг, 15 апреля, утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма в связи с отменой авиасообщения с Турцией. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил отмену взносов в резервный фонд объединения туроператоров и утвердил сокращение размера отчислений в фонд персональной ответственности на 2021 год, сообщили
в пресс-службе правительства.