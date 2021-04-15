Правительство России в четверг, 15 апреля, утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма в связи с отменой авиасообщения с Турцией. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Видео Фото Интересное видео Вести.Ru Москва 24 МИР 24 Первый канал Мой Брянск Дума ТВ Известия Газета.Ru Известия РБК ГТРК Липецк НТВ Моя Москва.онлайн МИР 24 РБК Известия Моя Москва.онлайн РИА Новости Военное дело Piter.tv Eurosport.ru Вести.Ru Piter.tv РЕН ТВ

С чего всё началось Премьер-министр Михаил Мишустин продлил отмену взносов в резервный фонд объединения туроператоров и утвердил сокращение размера отчислений в фонд персональной ответственности на 2021 год, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости 06:25