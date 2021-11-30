ТАССКабмин утвердил новые экспортные пошлины на лом черных металлов и некоторые лесоматериалыСогласно документу, на лом и отходы чёрных металлов ставки экспортных пошлин устанавливаются на уровне 5%, но не менее 100 евро за 1 тонну.Областная газетаОдновременно правительство ввело более широкие ограничения на вывоз леса.ТАСССо 2 января по 31 декабря 2022 года будут действовать повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22 процентов, толщиной и шириной более 10 сантиметров.Российская газетаЧто касается леса, то для хвойных пород древесины экспортные пошлины установлены в размере 200 евро за кубический метр, для ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) - от 250 до 370 евро за кубометр.Banki LoansЧитать далееСвернутьАК&МАК&МPrimaMedia.ruОбластная газетаREGNUMГлавный региональныйУтроNewsБизнес журналПодробнее о событииПошлина на экспорт нефти из России повышается на 6,3 доллара - до 77,5 доллара за тоннуПРАЙМ16:27Вице-премьер Виктория Абрамченко: «Для России круглый лес больше не товар»REGNUMвчера в 12:17Мишустин утвердил новые ставки пошлин для лома и отходов черных металловРоссийская газетавчера в 03:11В России изменятся экспортные пошлины на лом черных металлов и некоторые лесоматериалыБизнес журналвчера в 03:44Кабмин РФ утвердил повышение экспортной пошлины на лом черных металлов до 100 евро/тИнтерфаксвчера в 03:17Мишустин утвердил постановление о таможенных пошлинах на лом и отходы черных металловBanki Loansвчера в 04:20Кабмин утвердил новые экспортные пошлины на лом черных металлов и некоторые лесоматериалыТАССвчера в 03:02Показать ещёОценить19Поделиться