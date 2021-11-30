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Кабмин утвердил новые экспортные пошлины на лом черных металлов и некоторые лесоматериалы

Согласно документу
, на лом и отходы чёрных металлов ставки экспортных пошлин устанавливаются на уровне 5%, но не менее 100 евро за 1 тонну.
Областная газета
Одновременно правительство ввело более широкие ограничения на вывоз леса.
ТАСС
Со 2 января по 31 декабря 2022 года будут действовать повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22 процентов, толщиной и шириной более 10 сантиметров.
Российская газета
Что касается леса, то для хвойных пород древесины экспортные пошлины установлены в размере 200 евро за кубический метр, для ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) - от 250 до 370 евро за кубометр.
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