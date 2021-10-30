"Важно, что в первые полгода можно ничего не платить – ни процентов, ни основного долга, а после в течение 12 месяцев погашать заём равными долями", – уточнил Мишустин, выступая на заседании правительства.
Общие активы коммерческих банков городов Китая достигли 41,1 трлн юаней (около 6,43 трлн долларов США) на конец 2020 года, согласно данным отчета Китайской банковской ассоциации, 31 октября сообщает агентство Синьхуа.
Многие россияне при появлении симптомов COVID-19 совершают ошибки, которые позже приводят к тяжелому постковидному синдрому, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа.
«Разочарование связано с тем фактом, что Россия, не только Россия, но и Китай фактически не появились с точки зрения каких-либо обязательств по борьбе с изменением климата»,— сказал господин Байден на пресс-конференции по итогам саммита (цитата по Bloomberg).
Пикап имеет конфигурацию crew cab, с четырьмя дверьми и открытой грузовой платформой сзади, в то время как фургон использует задние двери для доступа в грузовой отсек и полностью покрыт до самого конца автомобиля - он по-прежнему выглядит как пикап.