Будьте в Плюсе

Кабмин утвердил обновленную программу льготных кредитов бизнесу в условиях пандемии

Правительство РФ утвердило распоряжение, согласно которому до 20 млрд рублей будет выделено на льготные кредиты бизнесу в пострадавших от пандемии отраслях.
ТАСС
Заём можно будет получить на полтора года из расчёта один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев.
Финмаркет
"Важно, что в первые полгода можно ничего не платить – ни процентов, ни основного долга, а после в течение 12 месяцев погашать заём равными долями", – уточнил Мишустин, выступая на заседании правительства.
Финмаркет
Ключевое условие участия в программе остаётся прежним: компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%.
Финмаркет

Подробнее о событии

Заработал новый этап льготного кредитования бизнеса «ФОТ 3.0»
Smotrim.ruвчера в 04:20
Бизнес поддержит фонд оплаты труда
Петербургский дневник29 октября в 04:15
Кабмин выделит 20 млрд рублей на льготные кредиты бизнесу
Аргументы и Факты30 октября в 15:45
Кабмин утвердил обновленную программу льготных кредитов бизнесу в условиях пандемии
ТАСС30 октября в 13:50
В России с 1 ноября начнут выдавать новые льготные кредиты бизнесу
Плас29 октября в 08:55
Пострадавший бизнес Прикамья сможет получить льготные кредиты по федеральной программе ФОТ 3.0
Сайт губернатора и Правительства Пермского краявчера в 23:00
С 1 ноября бизнес снова сможет получить займы по программе ФОТ 3.0
ТРК Надым29 октября в 00:07

Интересное

Активы коммерческих банков городов Китая превысили $6 трлн

Общие активы коммерческих банков городов Китая достигли 41,1 трлн юаней (около 6,43 трлн долларов США) на конец 2020 года, согласно данным отчета Китайской банковской ассоциации, 31 октября сообщает агентство Синьхуа.
ИА Красная Веснавчера в 14:44

Врач Лапа: избежать тяжелой формы постковидного синдрома поможет вакцинация

Многие россияне при появлении симптомов COVID-19 совершают ошибки, которые позже приводят к тяжелому постковидному синдрому, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа.
РИА Новости19:15

Байден: Россия и Китай фактически не появились на саммите G20 по обязательствам о климате

«Разочарование связано с тем фактом, что Россия, не только Россия, но и Китай фактически не появились с точки зрения каких-либо обязательств по борьбе с изменением климата»,— сказал господин Байден на пресс-конференции по итогам саммита (цитата по Bloomberg).
Коммерсантъ17:59

Глава НП «Совет рынка» Быстров предложил увеличить вдвое штрафы за неуплату электроэнергии

Некоммерческое партнерство "Совет рынка" выступило с инициативой увеличить вдвое штрафы за неуплату электроэнергии, заявил "Известиям" глава регулятора Максим Быстров.
РИА Новости20:37

Компания SPI Energy Co Ltd представила электрический пикап EF1-T в США

Пикап имеет конфигурацию crew cab, с четырьмя дверьми и открытой грузовой платформой сзади, в то время как фургон использует задние двери для доступа в грузовой отсек и полностью покрыт до самого конца автомобиля - он по-прежнему выглядит как пикап.
CarsWeek.ru29 октября в 06:14