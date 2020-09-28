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Право.ру
Право.ру

Кабмин утвердил общенациональный план восстановления экономики

План восстановления экономики утвержден на заседании правительства 23 сентября.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъвчера в 17:55
Подробнее о событии
ТАСС

Власти планируют достичь целей плана восстановления экономики до декабря 2021 года

ТАССвчера в 11:36
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвывчера в 21:07
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Интерфаксвчера в 04:11
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМвчера в 03:08
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ruвчера в 02:05
Телеканал 360°

Меры для восстановления экономики продумали в России. План амбициозный, но выполнимый

Телеканал 360°вчера в 08:13
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъвчера в 17:55

Азербайджан обвинил Армению в обстреле Дашкесанского района

Баку, 29 сентября 2020, 08:21 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в артиллерийском обстреле территории Дашкесанского района на западе республики, сообщили 29 сентября в пресс-службе оборонного ведомства.
REGNUM01:21

Губернатор призвал подготовить новые меры для борьбы с коронавирусом

Андрей Бочаров поручил профильным подразделениям администрации проанализировать принятые меры против коронавируса и подготовить новые, а также повысить эффективность лечения при помощи современных методов и препаратов.
Крестьянская жизньвчера в 08:54
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Первый образец новейшего вертолета «Минога» создадут к 2025 году

Контракт на проведение опытно-конструкторской работы по созданию перспективного палубного вертолёта (ранее известен как "Минога") был подписан Минобороны РФ и холдингом "Вертолёты России" в рамках форума "Армия-2020".
РИА Новости01:06
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
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Минобороны Армении: Азербайджан потерял в бою десять танков

После конфликта 27 сентября противостояние Армении и Азербайджана продолжилось, в пресс-службе Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики на страничке в Facebook заявила, что в результате отраженной атаки со стороны азербайджанской армии она потеряла 10 танков.
МонаВиставчера в 13:00
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От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия26 сентября в 20:40
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