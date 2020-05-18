Экономика
Моя Москва.онлайнПравительство РФ утвердило отсрочку по налогам для арендодателей
Правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства. Такая мера поддержки будет доступна и тем собственникам, кто предоставил своим арендаторам отсрочку по оплате.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.Коммерсантъ18 мая в 12:31
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