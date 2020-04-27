Экономика
СолидарностьКабмин утвердил порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий представителям малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Вести.Ru27 апреля в 10:19
В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу
Lenta.ru27 апреля в 07:16
Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики
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