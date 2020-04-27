Экономика

СолидарностьСолидарностьКабмин утвердил порядок предоставления субсидий бизнесу

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий представителям малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Вести.Ru27 апреля в 10:19

В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Lenta.ru27 апреля в 07:16

Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики

Глас Народа27 апреля в 05:02

Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Rambler News Service27 апреля в 05:42

Власти определились с правилами предоставления субсидий бизнесу

Аргументы и Факты27 апреля в 05:53

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

ТАСС27 апреля в 04:51

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

РИА Новости27 апреля в 04:51
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Общество

Симоньян: в RT 10% сотрудников оказались заражены коронавирусом

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram о результатах проведенного исследования сотрудников компании на антитела к коронавирусу.
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Авто

В июне Kia привезет в РФ новый кроссовер Kia XCeed

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В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
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Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

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Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии объемом 80 тысяч тонн, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовской Клайпеде, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 08:54
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым

Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
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Общество

Главврач Коммунарки поддержал продление карантина на майские праздники

Главный врач московской инфекционной больницы на Коммунарке поддержал продление ограничительных мер на две недели из-за продолжения распространения пандемии коронавируса в России, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:56
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Авто

Продажи легковых машин в России могут упасть на треть

РИА Новости 02:26
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Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
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Общество

У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус

Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
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Общество

Режим самоизоляции в Крыму продлен до 11 мая

Глава Крыма Сергей Аксёнов продлил режим самоизоляции в республике для всех граждан до 11 мая включительно.
ИА Крыминформ 12:33
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Общество

В Брянске объяснили всплеск заболеваемости коронавирусом

Как сообщил представитель госпиталя для больных коронавирусной инфекцией, это результат вторичного инфицирования.
Труд (Клинцовский район) 13:31
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Общество

Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
24
Общество

Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым гражданам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей, позволят покинуть страну.
РБК 14:47
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
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Здоровье

Предсказано время завершения эпидемии коронавируса в Саратовской области

На брифинге 29 апреля заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского университета Андрей Шульдяков озвучил прогноз по эпидемии COVID-19 на территории Саратовской области.
Вольск.ру 10:27
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Здоровье

В США заявили об эффективном препарате для борьбы с коронавирусом

Госиспытания противовирусного препарата ремдесивир показали его положительный эффект в лечении коронавируса.
Суть событий 14:15
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Культура

Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru 05:13
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Политика

Володин объяснил разницу между Россией и США

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин призвал Центробанк проводить разъяснительную работу среди россиян о том, почему одни страны пошли по пути прямой раздачи денег населению, а российские власти от этой идеи отказались.
Южный Федеральный 08:11
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Общество

Власти Польши продлили закрытие границ для иностранцев

Решение о продлении закрытия государственной границы до 13 мая в качестве меры профилактики распространения коронавируса SARS-Cov-2 приняло правительство Польши, заявил глав МВД страны Мариуш Каминьский 29 апреля, во время пресс-конференции.
ИА Красная Весна 14:49
Общество

Экстренно госпитализирован экс-вокалист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов

Российская газета 12:17
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В ФРГ ответили, почему РФ не приглашена на 75-летие окончания войны

РЕН ТВ 12:10
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Общество

Путин подписал указ о новых нерабочих днях

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском вчера в 12:15
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
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Здоровье

Минздрав не рекомендует лечиться бессимптомным носителям коронавируса

В Министерстве здравоохранения России заявили, что заболевшим COVID-19, но переносящим инфекцию бессимптомно, никакая дополнительная терапия не требуется.
Уралинформбюро 08:29
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Здоровье

Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса

Течение коронавирусной инфекции может внезапно изменить свой курс, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Lenta.ru 14:13
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