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Общество Симоньян: в RT 10% сотрудников оказались заражены коронавирусом Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram о результатах проведенного исследования сотрудников компании на антитела к коронавирусу. 3

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Политика Володин объяснил разницу между Россией и США Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин призвал Центробанк проводить разъяснительную работу среди россиян о том, почему одни страны пошли по пути прямой раздачи денег населению, а российские власти от этой идеи отказались. 728

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