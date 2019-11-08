Экономика
RT на русскомКабмин утвердил порядок расчёта тарифов по обращению с отходами
Как следует из постановления, компенсация расходов на уплату налога на прибыль «не включается в состав расходов, учитываемых в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации» — базы при исчислении тарифа. Ранее сообщалось, что неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%.
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с чего всё началось
Правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов, что должно сказаться и на плате конечных потребителей.Ведомости03:07
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