Правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов, что должно сказаться и на плате конечных потребителей.

с чего всё началось

Как следует из постановления, компенсация расходов на уплату налога на прибыль «не включается в состав расходов, учитываемых в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации» — базы при исчислении тарифа. Ранее сообщалось, что неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%.

Кабмин утвердил порядок расчёта тарифов по обращению с отходами

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