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Кабмин утвердил порядок субсидирования экспорта лекарств и медикаментов

Правительство РФ утвердило порядок субсидирования для экспортеров лекарств и медицинской продукции. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.В источнике
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Правительство профинансирует траты экспортеров лекарств на регистрацию препаратов за рубежом

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