Ученые еще на шаг приблизились к созданию квантовых компьютеров

Ученые впервые наблюдали, как в тончайшем слое кристалла диселенида молибдена толщиной в один атом образуется конденсат Бозе—Эйнштейна, или экситонные поляритоны, которые можно использовать в качестве носителей информации.