Ученые впервые наблюдали, как в тончайшем слое кристалла диселенида молибдена толщиной в один атом образуется конденсат Бозе—Эйнштейна, или экситонные поляритоны, которые можно использовать в качестве носителей информации.
Джон Грейди, экс-директор по коммуникациям Ассоциации армии Соединенных Штатов Америки, решил подискутировать на тему «расширения присутствия ВМФ Российской Федерации в Средиземном море» после того, как в Средиземное море вошел российский фрегат «Адмирал Макаров», оснащенный ракетами «Калибр».