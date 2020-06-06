с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры. Документ опубликован на сайте правительства.

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 5

Наука 3D-биопринтер напечатал ухо сквозь кожу мыши Авторам статьи, опубликованной в журнале Science Advances, удалось напечатать под кожей живой мыши структуру в форме уха, а также заживить закрытую рану с помощью заплатки со стволовыми клетками.

Шоу-бизнес Шнуров ответил на критику Валерии Сергей Шнуров отреагировал на критику Валерии, которая высказалась о том, что он «переобулся» и теперь сам просит помощи для шоу-бизнеса. 80

Энергетика Новак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. 32

Финансы Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году. 55

Фигурное катание Туктамышева в Instagram исполнила горячий танец Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим зажигательным танцем .

Наука Железные метеориты «лишились» индикатора высоких давлений Метеориты часто содержат следы ударных воздействий в виде деформационных структур и ударно-расплавных жил, но при этом в их составе практически отсутствуют минералы, образующиеся при высоких давлениях. 1

Политика Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина». 26

Общество Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале. 2

Единоборства Джошуа вышел на марш против расизма на костылях Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа присоединился к маршу Black Lives Matter в родном Уотфорде.

Политика КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц. 1,8K

Экономика Бюджет Новосибирска потеряет из-за коронавируса 2,5 млрд рублей В 2020 году объем выпадающих доходов бюджета Новосибирска может составить около 2,5 млрд руб. Причиной финансовых потерь стала эпидемия коронавирусной инфекции. 25

Происшествия В Екатеринбурге таксист с тремя пассажирами попала в жёсткое ДТП Женщина-таксист при повороте налево на зелёный сигнал светофора не уступила дорогу УАЗ Патриот, который двигался по встречке.

Фигурное катание Плющенко показал видео тренировки Трусовой в Кисловодске Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео с подготовкой его группы к новому сезону.

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2,1K