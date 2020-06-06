Общество
РБККабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры. Документ опубликован на сайте правительства.
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с чего всё началось
Правительство внесло изменения в положение об особенностях отмены, замены либо переноса культурных мероприятий, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов.Коммерсантъвчера в 14:55
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Учреждениям культуры разрешили вместо возврата денег за билеты выдавать ваучеры
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