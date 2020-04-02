Коронавирус

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Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса. Документ размещен на сайте кабмина.
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Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине

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Утверждены правила оформления больничных для пожилых на карантине

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