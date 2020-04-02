Коронавирус
РБККабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине
Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса. Документ размещен на сайте кабмина.
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Общество
Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции
Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Общество
В России введены штрафы за нарушение карантина
Штрафы для физлиц определены в 15-40 тысяч рублей, должностным лицам и предпринимателям придется раскошелиться на 50-150 тысяч рублей.
Политика
«Коммерсантъ» сообщил о планах сделать следующую неделю нерабочей
Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей, говорится в репортаже специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова, посвященном итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
Футбол
Болельщики «Немана» призвали не ходить на матчи чемпионата Беларуси
Объединение болельщиков футбольного клуба "Неман" из чемпионата Беларуси выступило с заявлением, призвав поклонников белорусского футбола не посещать матчи из-за распространения в стране коронавируса.
Происшествия
В Крыму задержаны наемники сирийских террористов
Общество
В России выявили еще 771 случай коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Экономика
Эксперты прогнозируют снижение цен на жилье
В первом квартале 2020 года средняя цена жилья на вторичном рынке (за исключением элитного сегмента) в крупных городах выросла на 1,7%. В 62 из 70 городов с населением более 300 тысяч человек цена квадратного метра выросла, в 8 городах снизилась.
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Здоровье
ФСИН отрицает вспышку пневмонии в СИЗО «Матросская тишина»
Информация о возможной вспышке пневмонии в московском СИЗО «Матросская Тишина» не соответствует действительности, заявили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днём единения народов Белоруссии и России.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть
Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
В Красноярском крае ограничат продажу алкоголя
Законодательное собрание Красноярского края на сессии 2 апреля приняло в двух чтения закон об ограничениях розничной продажи алкоголя.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется
Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
Общество
С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 6,1%
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%. Соответствующее постановление правительства России ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
Село в ЯНАО закроют на карантин после первых в регионе заражений коронавирусом
Ранее 2 апреля стало известно, что в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.
Общество
На Ставрополье увеличилось до 11 число заразившихся коронавирусом
Ставрополь, 2 апреля 2020, 11:35 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 11 человек.
Происшествия
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус
Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Происшествия
В Саратовской области завели дела на нарушителей карантина
Полицейские завели административные дела на нарушителей карантина, которые должны были уйти на самоизоляцию на две недели.
Игры
Глава Xbox: коронавирус не повлияет на релиз Series X
Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что релиз Xbox Series X состоится по расписанию в конце 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19.
Кино
Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн
Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Единоборства
Тони Фергюсон требует лишить Хабиба титула UFC
Политика
Россия направляет помощь США для борьбы с коронавирусом
Сегодня стало известно, что во время разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом глава нашей страны предложил помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией западному партнеру.
Происшествия
У роженицы в Алтайском крае диагностировали коронавирус
Четвертый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае диагностирован у жительницы Барнаула, накануне родившей ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.
Общество
В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Музыка
«Евровидение 2020» пройдет в формате онлайн-шоу
Отмененный из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 песенный конкурс «Евровидение 2020» пройдет в формате онлайн-шоу 16 мая.
Происшествия
В Волгоградской области выявили еще четыре случая коронавируса
По информации регионального оперативного штаба, за последние сутки у четырех волгоградцев выявлена коронавирусная инфекция.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии
Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".