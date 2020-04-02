Коронавирус

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Кабмин России утвердил порядок оформления документов о нетрудоспособности, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, находящимся на карантине из-за коронавируса. Документ размещен на сайте кабмина.
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Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине

РБК02:59

Власти России ввели новые правила оформления больничных для пожилых на самоизоляции

URA.Ru02:03

Правительство РФ утвердило временные правила оформления больничных для пенсионеров в случае самоизоляции

Агентство Москва01:19

Мишустин ввел временные правила оформления больничных для пенсионеров в самоизоляции

Газета.Ru02:01

Кабмин утвердил правила оформления больничных листов на карантине для людей от 65 лет

ТАСС01:44

Утверждены правила оформления больничных для пожилых на карантине

РИА Новости01:30

Утверждены правила оформления больничных для пожилых на карантине

RT на русском02:01
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Общество

Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции

Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Оренбургское региональное телевидение вчера в 06:20
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В России введены штрафы за нарушение карантина

Штрафы для физлиц определены в 15-40 тысяч рублей, должностным лицам и предпринимателям придется раскошелиться на 50-150 тысяч рублей.
Карелинформ 02:50
Политика

«Коммерсантъ» сообщил о планах сделать следующую неделю нерабочей

Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей, говорится в репортаже специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова, посвященном итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
Ведомости 01:44
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

Говорит Москва 00:33
Футбол

Болельщики «Немана» призвали не ходить на матчи чемпионата Беларуси

Объединение болельщиков футбольного клуба "Неман" из чемпионата Беларуси выступило с заявлением, призвав поклонников белорусского футбола не посещать матчи из-за распространения в стране коронавируса.
ProstoProSport вчера в 04:39
Происшествия

В Крыму задержаны наемники сирийских террористов

Российская газета 04:30
Общество

В России выявили еще 771 случай коронавируса

За последние сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19.
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Эксперты прогнозируют снижение цен на жилье

В первом квартале 2020 года средняя цена жилья на вторичном рынке (за исключением элитного сегмента) в крупных городах выросла на 1,7%. В 62 из 70 городов с населением более 300 тысяч человек цена квадратного метра выросла, в 8 городах снизилась.
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В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Здоровье

ФСИН отрицает вспышку пневмонии в СИЗО «Матросская тишина»

Информация о возможной вспышке пневмонии в московском СИЗО «Матросская Тишина» не соответствует действительности, заявили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Коммерсантъ 04:19
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днём единения народов Белоруссии и России.
RT на русском 01:32
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

В Красноярском крае ограничат продажу алкоголя

Законодательное собрание Красноярского края на сессии 2 апреля приняло в двух чтения закон об ограничениях розничной продажи алкоголя.
Российская газета 03:58
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Общество

С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 6,1%

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%. Соответствующее постановление правительства России ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Каскад вчера в 12:26
Общество

Село в ЯНАО закроют на карантин после первых в регионе заражений коронавирусом

Ранее 2 апреля стало известно, что в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.
Известия 04:37
Общество

На Ставрополье увеличилось до 11 число заразившихся коронавирусом

Ставрополь, 2 апреля 2020, 11:35 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 11 человек.
REGNUM 04:35
Происшествия

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Происшествия

В Саратовской области завели дела на нарушителей карантина

Полицейские завели административные дела на нарушителей карантина, которые должны были уйти на самоизоляцию на две недели.
Московский Комсомолец 04:33
Игры

Глава Xbox: коронавирус не повлияет на релиз Series X

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что релиз Xbox Series X состоится по расписанию в конце 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19.
CyberSport.ru 00:04
Кино

Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн

Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Культуромания вчера в 10:45
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru вчера в 03:55
Единоборства

Тони Фергюсон требует лишить Хабиба титула UFC

FightTime.ru 02:54
Политика

Россия направляет помощь США для борьбы с коронавирусом

Сегодня стало известно, что во время разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом глава нашей страны предложил помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией западному партнеру.
Astrakhanpost.ru 31 марта в 17:02
Происшествия

У роженицы в Алтайском крае диагностировали коронавирус

Четвертый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае диагностирован у жительницы Барнаула, накануне родившей ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 02:54
Общество

В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Дождь 31 марта в 15:19
Музыка

«Евровидение 2020» пройдет в формате онлайн-шоу

Отмененный из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 песенный конкурс «Евровидение 2020» пройдет в формате онлайн-шоу 16 мая.
Татар-информ 31 марта в 18:26
Происшествия

В Волгоградской области выявили еще четыре случая коронавируса

По информации регионального оперативного штаба, за последние сутки у четырех волгоградцев выявлена коронавирусная инфекция.
Московский Комсомолец вчера в 04:26
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Российская газета 01:10
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