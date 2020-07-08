с чего всё началось

Происшествия В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. 10

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 241

Транспорт РЖД возобновит курсирование более 160 поездов дальнего следования Компания ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в ближайшее время возобновит курсирование более 160 поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании, которые ранее отменили в связи с ситуацией с коронавирусом.

Политика В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 1,2K

Политика Трамп подтвердил, что США рассматривают возможность запретить TikTok Президент США Дональд Трамп подтвердил слова госсекретаря Майка Помпео о том, что американские власти рассматривают возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok.

Финансы Официальный курс евро на четверг снизился на рубль Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 1,06 рубля - до 80,4062 рубля, курс доллара опустился на 93,4 копейки - до 71,2379 рубля, следует из данных Банка России. 1

Кино Джуд Лоу сыграет в новой экранизации «Питера Пэна» Издание Variety со ссылкой на собственный источник рассказывает, что британский актер Джуд Лоу ведет переговоры о съемках ремейка «Питера Пэна». 2

Гаджеты Раскрыта схема мошенничества со смартфонами Samsung Детали схемы в интервью РИА Новости раскрыл директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский. 23

Общество Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом Врачи назвали помещения без вентиляции местом с самым высоким риском заражения коронавирусом нового типа. 49

Политика Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. 549

Общество СПЧ предложил впервые в России провести административную амнистию Совет по правам человека при президенте (СПЧ) предложил отменить все выписанные россиянам штрафы за нарушение режима самоизоляции, если они не повлекли негативных последствий.