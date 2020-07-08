Здоровье
RT на русскомКабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний. «Алгоритм действий, описанный в постановлении, был отработан во время борьбы с коронавирусом и доказал свою эффективность», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
«Алгоритм действий, описанный в постановлении, был отработан во время борьбы с коронавирусом и доказал свою эффективность», — говорится в сообщении на сайте кабмина.RT на русском02:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:00, Ашберн
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Происшествия
Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
Авто
Audi представил новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron
Компания Audi представила концепт нового электрического кроссовера Q4 Sportback e-tron.
Автоновости дня 01:44
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
REGNUM вчера в 13:37
Общество
СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ
Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 03:42
Экономика
Бюджет Татарстана потерял 37 млрд рублей доходов за пять месяцев
За пять месяцев отставание поступление доходов составило от прошлого года более 37 млрд рублей.
Kazanfirst.ru 03:38
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия
Киноканал «Настоящее страшное телевидение» представил топ-10 лучших хорроров десятилетия.
Shraibikus News 05 июля в 08:57
Космос
Астрономы открыли новый источник углерода во Вселенной
Астрономы проанализировали данные о белых карликах и выяснили, что звезды этого класса могут быть важным источником углерода во Вселенной.
Вечерняя Москва 06 июля в 11:32
Политика
В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны
Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Экономика
Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
Lenta.ru вчера в 09:03
Здоровье
В Свердловской области нашли ещё 263 носителя коронавируса
Екатеринбург, 8 июля 2020, 10:43 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус ещё у 263 жителей Свердловской области.
REGNUM 03:43
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду
В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
По данным NYT, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 21:44
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Автоспорт
Гонщик Квят объяснил отказ вставать на колено на акции против расизма
В Австрии 5 июля перед стартом гонок прошла акция протеста против расизма, в рамках которой некоторые пилоты встали на колено.
РЕН ТВ 03:39
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Издание «Российская газета» опубликовало первые изображения внедорожника УАЗ «Патриот» нового поколения, известного также, как «Русский Прадо».
Тарантас Ньюс вчера в 23:56
Общество
Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч
Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев официально признал свою дочь
На днях появилась информация, что актёр признал свою дочь и дал свою фамилию.
Paparazzi.ru 01:47
Здоровье
Доктор Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни
Главврач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников развеял несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни.
Lenta.ru 03:49
Политика
СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР»
Служба безопасности Украины задержала в Киеве «внештатного представителя спецслужб России», говорится в заявлении СБУ от 7 июля.
Известия 00:01
Политика
Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев
Lenta.ru вчера в 23:29
Технологии
Новый видеокодек улучшает сжатие 4K и 8K видео
Институт телекоммуникации имени Фраунгофера (Германия) представил способ вдвое уменьшить видеофайлы H.266/Versatile Video Coding (VVC, универсальное кодирование) без потери качества.
МедиаПоток вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев отдыхает на Чёрном море в компании Алекса Малиновского
Оказалось, что певец отдыхает на Чёрном море не один, а в компании Алекса Малиновского, что видно в Instagram-аккаунте Сергея.
HotGeo 02:39
Экономика
Как штрафовали бизнес за экологию
История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Коммерсантъ 06 июля в 16:01