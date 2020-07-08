Здоровье

RT на русскомRT на русскомКабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний. «Алгоритм действий, описанный в постановлении, был отработан во время борьбы с коронавирусом и доказал свою эффективность», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
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с чего всё началось
«Алгоритм действий, описанный в постановлении, был отработан во время борьбы с коронавирусом и доказал свою эффективность», — говорится
 в сообщении на сайте кабмина.
RT на русском02:09

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Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний

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Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
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