Здоровье
RT на русскомКабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний. «Алгоритм действий, описанный в постановлении, был отработан во время борьбы с коронавирусом и доказал свою эффективность», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
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с чего всё началось
«Алгоритм действий, описанный в постановлении, был отработан во время борьбы с коронавирусом и доказал свою эффективность», — говорится в сообщении на сайте кабмина.RT на русском02:09
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Политика
В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
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В России приступили к разработке квантового искусственного интеллекта
Государственная корпорация «Росатом» вместе с российским квантовым центром (РКЦ) объявили о разработке первой в стране лаборатории, где будут изучаться и создаваться способы машинного обучения и искусственного интеллекта на квантовых компьютерах.
Сделано в России 04:50
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Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
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На днях появилась информация, что знаменитость уже на протяжении восьми лет скрывает от общественности внебрачную дочь.
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Коммерсантъ 02:57
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«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
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Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК вчера в 05:47
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Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 09:31
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Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor вчера в 05:11
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Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
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На Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова
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Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
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РИА Новости 06 июля в 08:25
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Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
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Прокуратура запросила для главы карельского «Мемориала» 15 лет колонии
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Компания Hyundai опубликовала первые официальные фотографии спортивной версии седана Elantra нового поколения – Elantra N Line.
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Иван Телегин прятал имущество от Пелагеи и присвоил деньги
Помощник адвоката Пелагеи заявил, что за время брака семья приобрела квартиру стоимостью 30 млн руб. Она была оформлена на Ивана Телегина.
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