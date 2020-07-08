с чего всё началось

Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний. «Алгоритм действий, описанный в постановлении, был отработан во время борьбы с коронавирусом и доказал свою эффективность», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Происшествия Виновник взрыва в жилом доме в Москве умер в больнице Житель московского дома на улице Проходчиков Максим Серепьев, в квартире которого 29 июня произошел хлопок газа, умер в больнице, сообщает Telegram-канал «112».

Наука В России приступили к разработке квантового искусственного интеллекта Государственная корпорация «Росатом» вместе с российским квантовым центром (РКЦ) объявили о разработке первой в стране лаборатории, где будут изучаться и создаваться способы машинного обучения и искусственного интеллекта на квантовых компьютерах. 3

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев восемь лет скрывал свою внебрачную дочь Миру На днях появилась информация, что знаменитость уже на протяжении восьми лет скрывает от общественности внебрачную дочь.

Происшествия Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова Господин Сафронов свою вину отрицает. Днем 7 июля у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова. 2

Политика Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 144

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого. 872

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 228

Авто Hyundai анонсировал дебют новой Elantra N-Line Компания Hyundai опубликовала первые официальные фотографии спортивной версии седана Elantra нового поколения – Elantra N Line. 2