Российские средства РЭБ вывели из строя ЗРК ПРО «Железный купол» в Израиле

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ради срыва ударов израильских ВВС по Сирии отключили навигацию GPS над Израилем, Ливаном и Сирией. https://ianed.ru/wp-content/uploads/2021/03/01_5.mp4 Сообщая сегодня об этом, издание Avia.pro добавляет, что кроме этого, на экранах радаров израильской системы ПРО «Железный купол» появились несуществующие цели.