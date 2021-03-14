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ТАСС
ТАСС

Кабмин утвердил правила соглашений в рамках механизма обратного акциза в нефтехимии

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах заключения соглашений между Минэнерго и нефтехимическими компаниями в рамках механизма обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ).В источнике
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Правительство утвердило правила заключения соглашений между Минэнерго и нефтехимическими предприятиями в рамках механизма обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ), говорится
 в сообщении кабмина.

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