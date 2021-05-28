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Кабмин утвердил правила субсидирования внутрироссийских чартеров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования внутрироссийских чартеров, сообщила в пятницу пресс-служба кабинета министров.В источнике
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Правительство утвердило правила субсидирования внутрироссийских чартеров

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