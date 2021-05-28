ТАССКабмин утвердил правила субсидирования внутрироссийских чартеровПремьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования внутрироссийских чартеров, сообщила в пятницу пресс-служба кабинета министров.В источникеНародные новостиExpert.ruОбластная газетаNews.ruАргументы и ФактыЦентральная Служба НовостейПарламентская газетаАК&МЭкономика сегодняТуристасРЖД-ПартнерТурДомРоссийская газетаMockva.ruProfi.travelПодробнее о событииТуроператоры ждут от Ростуризма информацию об условиях субсидирования чартеров в регионы РФИнтерфакс10:02Чернышенко оценил решение о поддержке внутрироссийских чартерных рейсовИзвестия04:43Чартеры по России подешевеютNews.ru04:14Кабмин утвердил правила субсидирования внутрироссийских чартеровТАСС03:21Мишустин утвердил правила субсидирования внутрироссийских чартеровРоссийская газета03:21Подешевеют перелёты в популярные туристические города РоссииREGNUM03:20Правительство утвердило правила субсидирования внутрироссийских чартеровГлас Народа03:04Показать ещёОценить6Поделиться